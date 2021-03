Frykten brer seg blant Afghanistans journalister

Elisabeth Eide Leder, Norsk PENs Afghanistanutvalg

Nå nettopp

Tre familiemedlemmer av den drepte afghanske journalisten Bismillah Adil Aimaq ble skutt 26. februar da huset deres ble stormet. Bildet er fra begravelsen. Foto: AP / NTB

Leder for Afghansk PEN, Dr. Samay Hamed, har skrevet diktet Kabuls øyne.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Afghanistan har det siste halvåret opplevd en rekke individuelle drap på journalister og menneskerettsforkjempere. 2. mars i år ble tre kvinnelige journalister drept på vei til jobben i TV-kanalen Enikass i Jalalabad. De var mellom 20 og 25 år gamle.

Samme kveld viste to av deres kvinnelige kolleger seg på skjermen og erklærte at de ennå var i live. De siste ti årene er tallet på kvinnelige journalister i Afghanistan blitt redusert med en tredjedel.

Blant afghanske journalister og menneskerettsforkjempere brer frykten seg. Med galgenhumor spør de hverandre hvem som skal skrive nekrologene deres.

Leder for Afghansk PEN, Dr. Samay Hamed, skrev nylig dette diktet, preget av kjærlighet til hjemlandet og sorg over en situasjon med økt vold, mange sivile ofre og høyst usikre fredsforhandlinger i Doha. Hamed er en av Afghanistans mest kjente forfattere og kulturpersonligheter. Han har vært kulturrådgiver for presidenten, han skriver TV-drama og musikk – og selvsagt poesi, den dominerende sjangeren i afghansk litteratur.

Kabuls øyne

(Gjendiktet via engelsk av Elisabeth Eide)

I Kabuls øyne er stjernenatten

som når unge kvinner og menn deler poesi

og månen

en aldrende poet

I Kabuls øyne er stjernenatten

som skuddgnister i mørket,

og månen

som bombenes mor

I Kabuls øyne er stjernenatten

som en valgkamp, der gaten,

forlatt av demonstrantene, er oversådd med

tombokser og plastflasker.

Og månen

sanker søppel.

I Kabuls øyne er stjernenatten

en eng som innbyr til folkedans

og månen

en øvet trommis.

I Kabuls øyne er stjernenatten

Et universitet som har åpnet dørene

etter siste terrorangrep.

Studentene vandrer langs

mørke stier mot en mulig framtid

og månen er

en sliten, men bestemt lærer.

I Kabuls øyne er stjernenatten

de fattige soldatenes tornete treningsleir

og månen, som har inntatt

generalens kontor, venter på

nye gullmedaljer.

I Kabuls øyne er stjernenatten

en slette der aktivistene har tent lys

for å minnes drepte journalister.

Og månen

de intellektuelles tomme rundebord.

I Kabuls øyne er stjernenatten

et fotballjorde der

barføtte unger sparker rundt på

en gammel håndsydd ball.

I Kabuls øyne er stjernenatten

også bare stjernenatt

Og månen

bare seg selv.

Dr. Samay Hamed er leder av Afghansk PEN, forfatter, multikunstner og ytringsfrihetsaktivist. Afghansk PEN er søsterorganisasjon til Norsk PEN.

Les også Kvinnelig TV-anker drept i Afghanistan

Les også Fremstående afghansk journalist drept i eksplosjon i Kabul

Afghansk journalist drept: Den afghanske journalisten og redaktøren Bismellah Adel Aimaq (28) ble drept i et bakholdsangrep