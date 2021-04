Hvor mye juks skal skolen tåle?

Geir Olav Kinn Leder, Fagutvalget for norsk, Norsk Lektorlag

11. apr. 2021 20:00 Sist oppdatert 9 minutter siden

Slik ser gratisprogrammet Apertium ut. Hvis en elev vil jukse i nynorsk, skal det mye til å hindre det, mener debattanten. Foto: Skjermdump Apertium

Oversettelsesprogrammet gjør det lett for elevene å jukse i nynorsk. Utdanningsdirektoratet kan ikke lukke øynene for problemet.

Det nærmer seg tid for standpunktkarakterer! Og de skal være riktige og rettferdige. Skriftlig eksamen er avlyst. Derfor blir standpunktkarakterene ekstra viktige.

Et dataprogram med det latinklingende navn Apertium har i løpet av de siste årene blitt kjent blant norske elever. Det er et oversettelsesprogram som gjør om bokmål til nynorsk i en fei, og som ligger åpent tilgjengelig på nett. Det kan også lastes ned og lagres på egen PC.

I skolen gir programmet noen utfordringer, først og fremst for vurdering. Oversettelsesprogrammer er forbudt å bruke til eksamen og på de fleste prøver. Tidligere versjoner hadde visse kjennetegn i oversettelsen som en norsklærer kunne se. Programmet blir stadig mer avansert. Nå kan slike kjennetegn lett unngås.

Det store problemet

Noen bruker programmet i undervisningen for å få frem akkurat svakhetene ved programmet, og kan på den måten gjøre elevene bevisste på blant annet forskjell på ordklasser eller ulike bøyningsformer.

Men det store problemet kommer når elevene skal ha karakter på nynorskskrivingen sin. Det er vanskelig å vite om tekster levert digitalt i dag har vært gjennom Apertium. Man kan kanskje la elevene skrive på papir, men det føles nokså gammeldags å kreve det i 2021.

Mange har ikke ordbok heller, men er vant til å slå opp på nett. Uansett må de i normale år få trene til eksamen, der de skal bruke PC.

To mulige løsninger

Standpunktkarakteren blir altså usikker. De fleste elever skriver noen tekster på skolen der læreren har en form for kontroll med hva som foregår. Men det tar bare noen sekunder å kjøre en bokmålstekst gjennom Apertium og få teksten ut på meget god nynorsk. Hvis en elev vil jukse, skal det mye til å hindre dette.

Det er to mulige løsninger her. Den ene er at skolene må få programverktøy til å hindre at Apertium blir brukt i vurderingssituasjoner. Det er ikke lett, fordi oversettelsesprogrammet kan også lastes ned på elevens PC.

Alternativet er at vi må slutte å gi egen karakter i sidemål. Utfordringen gjelder nynorsk, som er sidemålet for 94 prosent av elevene på vg3.

Utdanningsdirektoratet kan ikke lukke øynene for problemet.