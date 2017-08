Norges Lastebileier-Forbund har forpliktet seg til å arbeide for visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, og våre medlemmer utviser et brennende engasjement.

Vi besøker skoleklasser

Vi har i lang tid besøkt skoleklasser for å lære de yngste barna hvordan de kan ferdes tryggest mulig i trafikken gjennom programmet Venner på veien. I fjor fikk over 2400 barneskoleelever undervisning i hvordan vi kan unngå ulykker.

Dette er ikke noe vi gjør for moro skyld. Vi gjør det fordi opplæring og bevisstgjøring i grunnleggende trafikksikkerhet, ikke bare hos barn, men også hos voksne, virker og er helt nødvendig.

Dessverre er det slik at det skjer nestenulykker og ulykker hver eneste dag. Mange av disse, som også Syklistenes Landsforening påpeker, skyldes lastebilenes blindsoner. De er store og de er i dag ikke dekket inn av sensorer og kameraer, noe vi håper vil bedre seg i nærmere fremtid. Men det er ikke godt nok. Det oppstår fortsatt alvorlige ulykker.

I tillegg er det også slik at antallet lastebiler, herunder også eldre utenlandske kjøretøyer uten særlig teknologi og med sjåfører med en helt annen trafikkultur, er voksende og vil befinne seg på veiene i mange år fremover.

Vi kan ikke vente på politiske vedtak

Det er forståelig at Syklistenes Landsforening etterlyser politisk handling og ny teknologi. Alle gjør det. Men kun å fokusere på dette og se totalt bort fra situasjonen slik den er i dag, blir for sneversynt og er for NLF ikke et holdbart alternativ.

Vi kan ikke vente på politiske vedtak. Vi må redusere antall ulykker nå. Det er grunnen til at vi i tillegg til opplæringsprogrammet Venner på veien har lansert flere digitale kampanjer for å øke bevisstheten rundt lastebilens blindsoner.

Dette er ikke skremselspropaganda, det er å hjelpe barn og voksne til å forstå at blindsonene på lastebiler er, og dessverre lenge vil være, et risikabelt område å befinne seg i – både som fotgjenger og syklist.

Aldri feil å lære barn om farene

NLF tar gjerne imot innspill fra Syklistenes Landsforening, innspill som bidrar til å redusere risikoen for ulykker. Vi er imidlertid tydelige på at å undervise de yngste trafikantene om hvilke farer de kan møte ute på veien er et positiv bidrag til å nå målet om null hardt skadde og drepte i trafikken.

Å lære barn om hvilke farer de møter i trafikken er aldri feil – det er derimot tvingende nødvendig.

