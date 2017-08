Tvilsom faktasjekk av lønnsnivåer hos private velferdsaktører | Dag Ekelberg

Aftenpostens faktasjekk har gitt Audun Lysbakken (SV) rett i påstanden om at ansatte hos private velferdsaktører jevnt over tjener dårligere enn ansatte i kommunal og privat ideell virksomhet.

Faktasjekken baserer seg på en undersøkelse FriFagbevegelse har fått utført av SSB. Aftenposten vedgår at dette er en krevende sammenligning, siden undersøkelsen til FriFagbevegelse ikke viser om det er lønnsnivået som er forskjellig, eller om forklaringen ligger i andre forhold, som ansiennitet.

Like fullt gis det altså «riktig- stempel» til Lysbakken.

Det gis inntrykk av at ansatte i private helse- og velferdsbedrifter generelt er lønnstapere. Det er feil.

Reelle lønnssammenligninger tar høyde for ansiennitet og inkluderer alle relevante ansattgrupper innen en tjeneste. KS og NHO Service utvekslet nylig lønnstall for ansatte i sykehjem med opp til 16 års ansiennitet. Tallene viser at hvorvidt det er kommunen eller private som lønner høyest, avhenger av hvilken ansattgruppe og ansiennitet man ser på.

Lønnsvinnerne varierer

I sammenligningen av gjennomsnittlig grunnlønn i 2016 hadde kommunalt ansatte pleieassistenter og helsefagarbeidere høyere lønn etter 16 års ansiennitet enn privat ansatte.

For dem som hadde mellom 10 og16 års ansiennitet var det ganske likt mellom kommunen og de private, mens blant dem med opp til 10 års ansiennitet tjente helsefagarbeiderne og pleieassistentene mest hos de private sykehjemmene.

Sykepleiere derimot, hadde høyere gjennomsnittlig grunnlønn i privatdrevne sykehjem uavhengig av hvilket ansiennitetstrinn man så på.

Sammensatt lønnsbilde

I undersøkelsen er ikke Oslo, som er eget tariffområde, med. Oslo lønner sine helsefagarbeidere høyere enn andre kommuner, noe som også vil påvirke sammenligningen mellom kommunale og private sykehjem i Oslo versus alle andre kommuner.

Lønnsbildet er med andre ord sammensatt og vil variere etter hva man sammenstiller og hvilke ansiennitetsgrupper man setter opp mot hverandre. Tilsvarende blir det på andre tjenesteområder, som asylmottak og barnevern.

Myter må møtes med fakta

Gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for alle som skal rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Innen velferdstjenestene blir dette særlig viktig som følge av det varige demografiske skiftet vi står overfor, gjerne omtalt som «eldrebølgen». Det er en av våre store samfunnsutfordringer å rekruttere nok hoder og hender til velferdstjenestene. Det krever mer samarbeid mellom offentlig og privat. Myter må møtes med fakta, og konklusjoner må trekkes på riktig grunnlag.

