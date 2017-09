Dagens kortinnlegg | torsdag 7. september

Høyre-skolen er under avvikling

Høyre styrte Osloskolen i 18 år. I flertallet av disse årene har omtrent hver fjerde videregående skole hatt lave søkertall, dårlig økonomi og en opphopning av sosiale og faglige utfordringer. I stedet for å ta et oppgjør med mislykket skolepolitikk, foreslår Høyre i Aftenposten 23. august «mer politi, videoovervåking og narkohunder i Osloskolen». Men dette er ikke løsningen elever, lærere og foreldre trenger. Løsningen er en styrt avvikling av Høyre-skolen, slik Arbeiderpartiet og byrådet er godt i gang med. For forklaringen på utfordringene i videregående skole i Oslo, er ikke økt ungdomskriminalitet. Forklaringen er dårlig politikk, der ansvarlige politikere har tatt sjanser på vegne av en hel ungdomsgenerasjon. Arbeiderpartiet vil ikke ha en skole med seierspall, der noen skoler blir tapere i et system som aldri betaler kostnaden for å gi alle elever lik rett til utdanning. Vi fører i stedet en skolepolitikk der elever og skoler med de største utfordringene alltid prioriteres først. Bare gjennom en slik positiv forskjellsbehandling kan alle få like muligheter og sosiale forskjeller utjevnes.

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune

Forsvaret, ny regjering påkrevet

Høyres forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har arbeidet hardt og målbevisst, og Forsvaret står bedre i dag enn i 2013. Men hun har ikke klart å ta kommandoen i de store sakene. Hun har ikke tenkt selvstendig og nytt. Vi er på vei til å bli det andre landet i nyere tid som klarer det kunststykke å bevilge forsvarsevnen sønder og sammen. Det første var Frankrike med den svinedyre Maginot festningslinjen på 1930-tallet. I 1940 ble den omgått og smadret. En annen regjering blir kanskje bare marginalt bedre. Senterpartiet må påregnes å stå på kravet om en styrket landmakt, men partiet har ingen analyse og intet helhetssyn. Arbeiderpartiet har skjelettene fra kampflysaken i skapet, og det er kampflysaken med dens ringvirkninger som fremtvinger et ultrateknologisk og svimlende kostbart mini-forsvar som raskt vil kunne slås ut. Vi har mistet den seighet som først og fremst USA har erfart at skaper problemer i moderne kriger, den utholdenhet som gjør det så vanskelig for en angriper å avslutte krigene. De trekker ut og trekker ut og koster penger og liv. I valgkampen har partileder Jonas Gahr Støre latt falle uttalelser som kan tyde på at han kan være åpen for det moderne analytikere ofte liker å spissformulere ved å peke på Maginotlinjen: I 1940 falt Paris og Paris er vel ikke helt uten interesse for Gahr Støre? I 1914 ble byen reddet fordi den kontroversielle general Joseph Galliéni insisterte på historiens første systematiske flyrekognosering. Han sendte tropper til fronten med Paris' taxier mens tyskerne marsjerte. Galliénis tenkning, sier man, peker fremover mot vår tids krav om taktiske rekognoseringsdroner og store helikoptre, som kan gi den svakere part informasjonsoverlegenhet og overlegen evne til lynraskt å flytte de riktige styrkene til riktig sted. Hvis vi har tilstrekkelige og riktige styrker å flytte.

John Berg, major (R) forsvarsanalytiker, Oslo

Oktoberkuppet 1917

I Aftenposten 1. september øser O. S Haugstad seg voldsomt opp over min Signert-artikkel 26. august om Oktoberrevolusjonen i 1917. Jeg avslører «en total mangel på kunnskap om revolusjonens reelle historie», argumenterer «uærlig», «fordummende» etc.

Sant å si har jeg vansker med å se hvor Haugstad vil. Det er et ugjendrivelig historisk faktum at bolsjevikene som tok makten i november 1917 var et konspirativt, totalitært parti som hadde klare hensikter om å innføre diktatur i Russland – en prosess som startet da Russlands grunnlovsgivende forsamling ble oppløst av tropper i januar 1918. Lenin var aldri uklar på hva han ville. Jeg nevner pamfletten Hva må gjøres? fra 1902 som et av mange eksempler på Lenins intensjoner.

Nettopp denne sentraliserte partikultur, forakten for opposisjonens rettigheter, mangelen på prosedyrer som regulerer maktskifter, troen på voldelige løsninger, ja, den totale respektløshet for demokratiske vedtaksformer la grunnen til Stalins overtagelse av partiet og hans senere barbari.

Haugstad nevner en rekke konkrete historiske problemer man kan ta opp. Naturligvis, men de mer detaljerte historiske omstendigheter ved kuppet i 1917 skjuler ikke det faktum at Russland ble overtatt av et diktatorisk parti som la veien åpen for Stalin.

Utgangen kjenner vi: et av verdens verste tyrannier med millioner av ofre. Haugstad kan jo spørre etterkommerne etter Krim-tartarene eller «kulak»-bønder i Ukraina, eller konsultere et standardverk, for eksempel S. Courtois (red.) Kommunismens svarte bok (flere utg. på engelsk og svensk).

At denne åpenbare historiske utviklingsgang kvalifiserer til betegnelser som «uærlig» o.l. kan jeg vanskelig se. Haugstad bør senke toneleiet. Jeg vil gjerne spisse til mitt resonnement: De som i høst vil «feire» Oktober-kuppet melder seg inn i samme moralske landskap som de som kunne tenke seg å «feire» maktovergivelsen til Hitler 30. januar 1933. På statistikker over ofre kommer Stalin foran Hitler som massemorder. Lenin har også en fremskutt plass, men han fikk velsignelsen av å dø tidlig.

Bernt Hagtvet, professor emeritus, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Feil om Nedre Grefsen

Erling Dokk Holm skriver i en arkitekturkommentar i Aftenposten 31. august om Nedre Grefsen. Dokk Holm, som også er varamedlem til byutviklingskomiteen fra MDG, kommer med feilinformasjon som må rettes opp. Han skriver at det var Høyre, Frp og Venstre som la frem forrige kommuneplan. Det medfører ikke riktighet; det forrige byrådet besto av Høyre, Venstre og KrF og det var følgelig disse partier som la frem kommuneplanen hvor nedre Grefsen var foreslått som utviklingsområde. Hans eget parti MDG stemte for planen sammen med alle andre partier, bortsett fra Rødt. I Frp fikk vi ikke med oss at Nedre Grefsen var en del av planen fordi området ble omtalt feil som Storo. Da det ble klart, la jeg omgående frem et forslag for bystyret om at Nedre Grefsen skulle ut av kommuneplanen som utviklingsområde. Forslaget fikk dessverre kun delvis støtte fra Rødt og KrF. Nå er heldigvis hele borgerlig side enige om at småhusområdet på Nedre Grefsen skal bestå, så det er håp for Nedre Grefsen.

Camilla Wilhelmsen, nestleder i byutviklingskomiteen, nestleder i Frps bystyregruppe, Oslo

Norge og Kina i dialog om menneskerettigheter

Direktør Inga Bostad og prosjektleder Cecilie Figenschou Bakke ved Norsk senter for menneskerettigheter (UiO) tar i sitt innlegg 5. september til orde for at menneskerettighetsdialogen med Kina gjenopptas. De viser til dialogen Norge førte med Kina mellom 1997 og 2010, og understreker at denne dialogen var nyttig, blant annet fordi den dannet rammen for et bredt menneskerettighetssamarbeid. Det er jeg enig i.

Norge og Kina har nå gjennomført første runde i en ny, årlig konsultasjonsmekanisme. Konsultasjonene dekket mange tema, også menneskerettigheter. Dette var et viktig skritt på veien til å bygge et bredt og tillitsbasert forhold til Kina. Etter seks år uten formelle politiske kontakter, er dette en prioritet, også for å skape fremtidig rom for egne kontakter om menneskerettigheter. Regjeringen vil fortsette å støtte prosjektsamarbeid med akademia, sivilt samfunn og i mellomstatlige former. En slik bred tilnærming har stått sentralt i vårt menneskerettighetsengasjement overfor Kina.

Menneskerettigheter blir også berørt i en lang rekke andre kontakter med Kina. Igjen er vi enige med forfatterne av innlegget: frihandelsforhandlinger og utviklingssamarbeid er også relevant for spesifikke menneskerettighetsspørsmål. Menneskerettighetsengasjementet med Kina vil ha flere former. Vår ambisjon er på sikt å etablere et eget forum for dialog. Hvilket format det vil få, er det imidlertid litt tidlig å si i dag.

Statssekretær Marit Berger Røsland (H), Utenriksdepartementet