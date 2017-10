«Hvor er de kristne for tiden?» spør Arne Berggren på NRK Ytring 24. september, og jeg deler langt på vei hans forundring.

Riktignok finnes det en håndfull flere enn Vebjørn Selbekk og Espen Ottosen, «pluss noen raringer som blir invitert med for underholdningsverdien», som Berggren skriver.

Men gitt de hundretusener i landet vårt som bekjenner seg til kristen tro, er det bemerkelsesverdig at ikke flere deltar i det offentlige ordskiftet også i andre fora enn Dagens debatt og Verdidebatt.no.

Privat

La meg likevel peke på et par faktorer jeg tror er medvirkende til at kristne flest foretrekker tribuneplass og nøler med å komme seg på banen:

Manglende argumentasjonstrening

Den nylig avdøde kristne apologeten og tidligere muslimen Nabeel Qureshi forteller i sin selvbiografi «Seeking Allah, finding Jesus» at han i sin oppvekst aldri møtte på en kristen klassekamerat som kunne det å argumentere godt for sin tro eller imøtegå hans påstander om islams overlegenhet og Bibelens forfalskninger.

Det var først da han som medisinstudent møtte på en kristen medstudent som ga ham solid intellektuell motstand og argumenterte for Bibelens troverdighet og Jesu død og oppstandelse som reelle historiske hendelser, at Qureshi begynte å vurdere kristen tro som et plausibelt alternativ.

Du kan nær sagt vokse opp i hvilken som helst menighet i Norge og aldri bli utfordret til å undersøke kildematerialet til Bibelen nærmere

Qureshis erfaringer er neppe enestående. Du kan nær sagt vokse opp i hvilken som helst menighet i Norge og aldri bli utfordret til å undersøke kildematerialet til Bibelen nærmere eller presentert gode grunner for å tro på de «kristne selvfølgelighetene» alle rundt deg ser ut til å være overbevist om.

Privatisering av troen

Nå er «de kristne» Berggren etterlyser ingen enhetlig størrelse i samfunnet, og ingen liker å bli satt i bås, aller minst av medienes stereotype merkelapper.

Dessuten har nok den typisk «skandinaviske» individualiseringen og privatiseringen av troen også sendt sine lammende tentakler langt inn i kristne kretser, sammen med en god dose jantelov.

Apostlenes «mediestrategi»

Men nå har jo ikke den kristne tro sitt utspring i det moderne Skandinavia (heldigvis!), og for apostlene var evangeliet grunnfestet i troen på en reell historisk hendelse som de ikke så noen grunn til å skamme seg over – Kristus var stått opp fra de døde!

Derfor argumenterte de aktivt for troens realitet både blant jødene i synagogene og de greske filosofene på Areopagos-høyden i Aten. Ingen sfære i samfunnet var unntatt evangeliets hørelse.

Dersom dagens kristne ledere og alminnelige troende virkelig er overbeviste om sin tro, er det derfor på høy tid at de kommer på banen og begynner å spille! Her har de dessuten mye å hente fra apostlenes «mediestrategi»: «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» (2. Pet 3,15)

