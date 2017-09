Catalonias krav om selvstendighet bør avvises | Olav Fagelund Knudsen

Catalonia vil bli egen stat. Og hvorfor skulle de ikke kunne det? Norge krevde selvstendighet fra Sverige i 1905. Quebec har mange ganger krevd uavhengighet fra Canada.

Men bare få har som Norge fått sine krav igjennom. Hva skal til for å vinne frem?

Ensidige uavhengighetserklæringer anses legitime etter folkeretten bare om det gjelder kolonier eller regioner som er blitt utsatt for grov undertrykkelse.

Catalonias krav er i senere år blitt avvist gang på gang, selv når de bare har krevd folkeavstemning. Spania er udelelig, ifølge grunnloven.

Den planlagte folkeavstemningen på søndag er da også erklært ulovlig av konstitusjonsdomstolen. Men Catalonias regjering nekter å rette seg etter dommen.

Tilspisset situasjon

Etter som tiden nærmer seg, har situasjonen tilspisset seg. Siden forrige uke nekter Catalonias regionpoliti, «los Mossos», å adlyde ordre fra Spanias sentrale politimyndighet. Derfor grep den statlige sivilgarden, Guardia Civil, inn for å iverksette dommen. Valgmateriale ble beslaglagt og katalanske myndighetspersoner arrestert.

Høyreregjeringen i Madrid har både domstolene og spansk folkemening på sin side. Sosialistpartiet PSOE står sammen med statsminister Rajoys Partido Popular imot katalansk løsrivelse. Det samme gjør andre partier.

Og hva sier den katalanske folkemeningen? Under halvparten av spurte katalanere ønsker selvstendighet. Bare 41 prosent sier ja, mens 49 prosent er imot.

Hvordan er det da kommet så galt av sted?

Separatistregjeringen har flertall i parlamentet. Dette flertallet er svakt, med mindre enn halvparten av avlagte stemmer (47,8 prosent).

En så svak oppslutning burde ha gitt regjeringen ettertanke. Men Catalonias regjering er monomant nasjonalistisk og oppsatt på sitt mål, nesten uten hensyn til demokratiske spilleregler.

De hevder at resten av Spania utnytter deres velstand og produktivitet fordi Catalonia betaler mer til Madrid i skatt enn de får tilbake.

Samlet sett har Catalonias regjering hverken argumentene eller egen befolkning på sin side

Men faktum er at mange demokratier, for eksempel Norge og Tyskland, har omfordelingsmekanismer som medfører at rike regioner betaler mer enn de får tilbake.

Svekkende for Catalonias argumentasjon er også at de var blant dem som stemte ivrigst for den nye spanske grunnloven i 1978 – over 90 prosent sa ja.

Baskerne stemte den gang under 70 prosent ja.

Nå sier katalanerne seg plutselig å være imot denne grunnloven. Ikke overraskende vekker dette nye reaksjoner i Baskerland, der nasjonalismen en tid har vært hvilende.

Catalonia har likevel rett på et par punkter. Spanias konstitusjon kan forbedres når det gjelder forholdet sentralmakt og regionmakt. Revisjon av grunnloven er et krav som har bred støtte i spansk politikk, med unntak for høyresidens Partido Popular.

Ønsker privilegert status

Catalonia har også forgjeves forsøkt å få samme privilegerte status i finansene som Baskerland og Navarra.

Selv om dette er en ordning med sterke historiske røtter, kan det synes merkelig at noen regioner får ha sin egen skatteinnkreving uavhengig av finansdepartementet i Madrid, mens andre ikke får det.

Samlet sett har Catalonias regjering hverken argumentene eller egen befolkning på sin side.

De har ikke vært utsatt for overgrep fra sentralmakten. De nyter en utstrakt grad av autonomi.

En reell dialog mellom Barcelona og Madrid er både mulig og sterkt påkrevet.

