Kort sagt, fredag 17. april

Når «medmenneskelighet» blir «boikott Israel»

Israel hindrer smitteverntiltak i Palestina, mener Bård Marde-Fløyland, leder av Stavanger Rød Ungdom og styremedlem i Palestinakomiteen i Stavanger, i et innlegg i Si ;D 15. april. Sannheten er at israelske myndigheter har strukket seg langt for å bistå palestinske myndigheter i en felles kamp mot koronaepidemien.

FNs spesialutsending, Nickolay Mladenov, beskrev i et møte 26. mars samarbeidet som «utmerket». Også etter den tid har flere hundre tonn med medisinsk utstyr blitt levert til Gaza hver uke, inkludert testutstyr for covid-19.

«Gaza er under blokade,» hevder Marde-Fløyland. Israel hindrer våpen og utstyr som kan misbrukes militært å komme inn til Gaza, men andre varetyper kommer inn etter kontroll. Ingen er tjent med at islamistiske terrororganisasjoner fritt kan bygge opp sine våpenlager.

Rød Ungdom-lederen anklager «israelske soldater for å ødelegge palestinske telt som er satt opp for å kunne drive medisinsk klinikk». Han sikter antageligvis til en episode nord på Vestbredden 26. mars. Ifølge israelske myndigheter var det snakk om en ulovlig oppsatt vaktpost. Palestinske myndigheter eller internasjonale hjelpeorganisasjoner hadde ikke søkt om å bygge noe behandlingssenter for korona i området.

«I møte med covid-19 kan vi ikke møtes som fiender. Vi må finne felles løsninger på denne krisen,» skriver Marde-Fløyland så fornuftig. Men i neste avsnitt fortsetter han med at den norske stat må boikotte Israel. Boikott er som regel ikke veien å gå dersom man vil finne felles løsninger. Det kan være greit å vite hvordan ungdommen i partiet Rødt ser på medmenneskelighet.

Conrad Myrland, daglig leder, Med Israel for fred (MIFF)

Aftenpostens applaus for redningspakken

Aftenposten mener Stortingets vedtak 7. april er en «viktig, spektakulær og historisk redningsaksjon». For mange bedrifter er den det. Men ikke for drosjenæringen. De fleste i drosjenæringen er i sjokk over at regjeringen likebehandler små enkeltpersonforetak med milliardforetak når det gjelder egenandel på 10.000 kroner og et minstebeløp for utbetaling på 5000 kroner.

Regjeringen uttaler at hensikten med redningspakken er å holde flere virksomheter flytende og utenfor konkurs. Dette høres jo flott ut. Dessverre treffer ikke redningspakken småbedrifter med stort omsetningsfall som driver en for samfunnet kritisk persontransport.

Aftenposten mener redningspakken er så god at folk burde åpne vinduene og klappe for aktørene som har fått på plass redningspakken. Løyvehaverne mener pakken er mer som en sementkloss festet til beina mens man kastes ut i sjøen.

Jarle Kanaris, daglig leder Bytaxi AS

Aftenpostens tvetydige holdning til fagfellevurdering

I artikkelen «Forskere fikk sterk kritikk da de illustrerte joggere som smittebomber» (14. april) er Aftenposten kritisk til en studie som simulerer utslipp av dråper fra mosjonister for å estimere trygg smitteavstand. Aftenposten mener undersøkelsen er kontroversiell, siden den ikke er kontrollert gjennom en fagfellevurdering. Resultatene ble først publisert i en avis.

Det overrasker oss at Aftenposten i dette tilfellet legger så mye vekt på fagfellevurdering. I uke 14 publiserte avisen resultater fra en studie utført av Frischsenteret, SSB og Nav om hvilke sosioøkonomiske grupper som ble hardest rammet av nedstengningen av Norge. I uke 15 omtaler avisen en SSB nytte-kostnadsanalyse av tre strategier for å bekjempe epidemien. Ingen av studiene er fagfellevurdert.

Fagfellevurdering er en god måte for å kvalitetssikre vitenskapelige studier, men tar lang tid. Nå er verden i en krisetilstand, og beslutninger skal tas raskt. I slike situasjoner må det være tilstrekkelig at forskningsresultater kommer fra personer som har tillitvekkende CV og er ansatt ved anerkjente forskningsinstitusjoner. Slik er det i dette tilfellet.

Fred Schroyen, professor i samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole og Gaute Torsvik, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Kom dere hjem!

Etter at returen med SAS ble kansellert i mars, er vi koronafast i Hellas. Ny booking er 4. mai, men det har vi ingen tro på. Det blir kanskje juni før vi er hjemme, men vi lider ingen nød. Kontakten med ambassaden i Athen og SAS er prima, og Hellas er like flink som Norge i kampen mot korona.

Landet har omtrent like mange døde og like mange på sykehus som Norge har, selv om det har dobbelt så mange innbyggere. Grekerne tok tidlig grep. Alle utesteder og butikker og de fleste arbeidsplasser ble raskt stengt etter at de første tilfeller ble meldt. Noen matbutikker og apoteker holder åpne, men ved døren deles ut hansker og munnbind. Kun én kunde pr. 15 kvadratmeter kommer inn. Hvis vi skal gå en tur, må det skje i vårt nærområde, og vi må melde fra i en app til politiet. Å glemme betyr bøter. Ferger og fly til og fra øya slipper bare om bord fastboende eller folk med prioriterte oppgaver, som f.eks. helsepersonell.

Så vi føler oss nokså trygge mot smitte, men vil helst ikke bli syke her. En dialog med forsikringsselskapet var i så måte beroligende. Hvis det ikke er plass på det lokale sykehuset, blir vi fløyet til et privat sykehus på fastlandet. Ved livsfare har polisen «no-limit» når det gjelder kostnader.

Daglig kontakt med familie og barnebarn og venner skjer via Skype, mail og mobil. Mange av dem er bekymret. Om de ikke sier det direkte, merker vi ofte en undertone av «Kom dere hjem!». Det er selvsagt ekte omsorg som ligger bak, men aner vi også litt norsk naivitet? Norge er alltid tryggest og best? Det som er mest skremmende her, er selvsagt flyktningleirene, særlig den på Lesbos. Hellas har foreslått en evakuering i EU-regi, men fått nei. De 40.000 som er i leirene, har selvsagt EU som mål, ikke Hellas! Det hele er dessverre en variant av «Kom dere hjem!» som er uendelig trist å være vitne til.

Svein Skotheim, forfatter

