I Hallingdal har man de to siste årene kunnet måle antall innbyggere via registrerte brukere av mobiltelefoner innenfor et bestemt geografisk område. Tirsdag kl. 13.00 ble det målt ca. 63.000 mobiltelefoner i Hallingdal. Trafikktoppen var fredag i overgangen mellom de to vinterferieukene med ca. 83.000.

I påsken i fjor ble det på det meste registrert ca. 120.000 telefoner i Hallingdal, som til vanlig har en populasjon på ca. 20.000. På det meste øker altså antall innbyggere i Hallingdal seks ganger!

Hvordan har så værvarslingen vært i vinterferieukene (uke 8 og 9)?

25. februar varslet Yr (Myking nær Nesbyen i Hallingdalsfjellene) overskyet vær hele dagen kl. 10.10. Det skulle starte å snø kl. 13.00. Kl. 12.15 var det sol, om enn litt sløret. Yr klarte altså ikke å melde korrekt vær under tre timer i forkant! Det var sol stort sett hele dagen og ble først overskyet sent på ettermiddagen.

Solen skinte

26. februar varslet Yr også overskyet, og meteorologen på morgensendingen for Buskerud sa at «det ville bli fint vær mot Drammen, dårligere i fjellene i Buskerud».

Kl. 8.00 tok jeg bilde av soloppgangen med tilnærmet skyfri himmel. Og solen fortsatte å skinne hele dagen.

Forrige onsdag varslet meteorologen på morgensendingen for Buskerud at det skulle blåse kraftig i fjellet i Buskerud, og dersom man var heldig, kunne man se solen.

Det faktiske forhold var at det var tilnærmet vindstille, og solen skinte fra skyfri himmel!

I skrivende stund, torsdag kl. 10.30, klarner det opp og solen bryter igjennom. Det ser ut til å bli nok en fantastisk vinterdag i Hallingdalsfjellene. Varselet fra Yr oppdatert kl. 10.00 er snø frem til kl. 12.00 og så overskyet resten av dagen.

Til irritasjon

Dette er noen eksempler på feilvarsling, og det finnes dessverre mange flere.

For turistnæringen i Hallingdal er dette til irritasjon. Folk stoler i utgangspunktet på værvarslingen og holder seg kanskje hjemme når det blir varslet dårlig vær.

Det eneste positive ved dette, er at det er en tendens til å melde dårligere vær enn det reelle. I motsatt fall kunne det fått konsekvenser for folk som skulle legge ut på lengre turer i fjellheimen under feil forutsetninger.

Det forundrer meg at det er såpass store avvik med alle de nye, tekniske hjelpemidlene man har til disposisjon, og flere satellitter enn tidligere. Jeg er spent på om varselet for påsken treffer like dårlig.