Internasjonalt har beskyldninger om terror lenge blitt brukt for å ramme meningsmotstandere. De man er uenig med, blir stemplet som terrorister. Deretter forsøker man med å hindre deres lovlige og legitime virksomhet.

Denne utviklingen representerer en farlig tendens som innskrenker det demokratiske handlingsrommet. Fremskrittspartiets Himanshu Gulati har nå latt seg inspirere – og brakt det hjem til det norske Stortinget.

Stempling av motstandere

Denne uken må utviklingsministeren redegjøre for hva norske myndigheter gjør for å hindre at våre bistandsmidler går til «organisasjoner som virker mot norsk utenrikspolitikk».

I denne sammenhengen utpekes Norsk Folkehjelps samarbeidspartner, jordbrukerorganisasjonen UAWC på Vestbredden, som en slik organisasjon.

Erik Sundt / Norsk Folkehjelp

Hvis UAWC blir betraktet som terrorister, mister israelske myndigheter en brysom kritiker. Norsk folkehjelp stoler på at den norske regjeringen vil svare klart og tydelig på spørsmålet fra Frps representant. Samtidig er det nødvendig å løfte blikket.

Bruker en tvilsom kilde

Den israelske organisasjonen NGO Monitor besøkte nylig Med Israel for Fred (MIFF). Med seg til Norge brakte NGO Monitor budskapet om at norske skattepenger, kanalisert gjennom norske organisasjoner, ender opp i hendene på palestinske terrorister.

NGO Monitor er en aktør som mer enn gjerne deler ut tittelen terrorist til alle de er uenige med. Enten direkte eller ved å etablere fiktive koblinger eller assosiasjoner mellom sine meningsmotstandere og terrorisme.

Det er sterke krefter i verden som jobber mot internasjonale lover og rettigheter gjennom bevisst å sverte og forfølge legitime meningsmotstandere. En av dem som er flinkest til dette, er nettopp NGO monitor, som selv hevder de er en uavhengig forskningsinstitusjon.

Oppfattes som et propagandakontor

NGO Monitor fremmer påstander om at bl.a. EU har finansiert terrorvirksomhet rettet mot Israel. Slike påstander blir gang på gang grundig tilbakevist av en rekke uavhengige og troverdige kilder. I 2014 ble NGO Monitors rapporter – av EUs ambassadør til Israel, Lars Faaborg-Andersen – beskrevet som «tendensiøse undersøkelser, intenderte unøyaktigheter og direkte EU-fiendtlig propaganda».

Israels tidligere ambassadør til Sør-Afrika, Ilan Baruch, omtalte i september 2018 NGO Monitors virksomhet som «spredning av villedende og tendensiøs informasjon, tildekket som seriøs dybdeforskning». Den israelske avisen Haaretz plasserer organisasjonen på den ytterste høyrefløy i Israel.

NGO monitor oppfattes av svært mange som et propagandakontor for den nåværende israelske regjeringen og det er offentlig kjent at den har vært delvis finansiert av den israelske staten. De er ikke lenger åpne om hvem som støtter dem økonomisk. Men det er denne organisasjonens virkelighetsfremstilling og politiske målsetninger Frp nå fremmer på Stortinget.

Grunnleggende rettigheter i fare

Lokale og internasjonale humanitære og rettighetsbaserte organisasjoner blir ofre for hatkampanjer, søksmål, ulike former for rettslig forfølgelse. De lesses ned med stadig nye dokumentasjonskrav. Ansatte trakasseres og blir forfulgt.

Ved å stemple ulike aktører og organisasjoner som terrorister, hindrer man samarbeid og økonomisk støtte.

Velger man fortsatt samarbeid med organisasjoner som blir utsatt for dette, risikerer man selv å havne på terrorlister, bli svartelistet og hindret i å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre.

Vi har sett dette skje i utlandet, og nå har det altså kommet hjem til oss.

Ensidig om alvorlig og kompleks konflikt

I sakens kjerne finner vi en drept israelsk tenåring og beskyldninger om at en ansatt i en av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner er ansvarlig.

Frps Himanshu Gulati konkluderer i skyldspørsmålet uten videre undersøkelser og gjør arbeidsgiver medansvarlig. Den mistenkte er så langt ikke funnet skyldig i noe, men han var nær med å dø som følge av grov tortur under forhør. Ifølge israelske medier var torturen godkjent av en israelsk domstol.

Ingen land har under noen omstendigheter lov til å bruke slike avhørsmetoder og ingen bevis som er fremskaffet under tortur, kan brukes i en rettferdig rettssak.

Ved å ensidig målbære en side i en alvorlig og kompleks internasjonal konflikt fra talerstolen i Stortinget, bygger Himanshu Gulati videre på en internasjonal trend ingen ønsker til Norge: Undergraving og terrorstempling av lovlige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokratiske verdier.

