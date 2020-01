Bahareh Letnes svarer på innlegget fra kvinnerettsaktivisten Fariba Rashidi.

Hei Fariba!

Jeg skrev en bok i fjor, i denne boken svarer jeg på alle anklager, konspirasjoner og påstander. Alt dette har jeg svart på, både i boken og i intervjuer. Ja, jeg reiser til Iran, jeg er ikke den eneste. Og hver gang jeg besøker Iran, ser jeg og hører at folk er uenig med regimet og at de lider.

Terje Pedersen / NTB scanpix

I Iran er det stor mangel på menneskerettigheter, ytringsfrihet og frihet. Iranere vil ha forandring i landet, hver dag ytes det enorm motstand mot regimet. Iranere har ikke glemt Iran-Irak-krigen, og de ser hvordan krigene hos de nærmeste naboene Afghanistan, Irak og Syria har ødelagt landene. De har ført til at terrorister ble født og fikk makt i disse landene. Resultatet er mer elendighet, mer konflikt og mindre demokrati.

Seiler under falskt flagg

Hvem du nå enn er Fariba Rashidi, du kaller deg iransk kvinnerettighetsaktivist, men føyer deg inn i rekken av flere kritikere mot min åpenhet de siste atten månedene. Felles for deg og disse er at dere lever trygt i Norge og benytter rettmessig deres ytringsfrihet til å lage konspirasjoner og spekulasjoner.

Jeg har avslørt flere løgner fra dine meningsfeller det siste året. Nå dukker du opp, Fariba Rashidi, med ditt innlegg i Aftenposten. Jeg kjenner igjen teksten, konspirasjonsteoriene, jeg kjenner igjen påstandene.

Du og disse har til felles at dere seiler under falskt flagg. Dere er regimekritikere, javel, som meg, og den store majoriteten av det iranske folk. Dere seiler under ulike titler. Menneskerettighetsforkjempere, forfattere, journalister og nå kvinnerettighetsforkjemper. Dere skjuler deres agenda.

Ja, dere ønsker regimeskifte, med hva? Dere legger lokk på at dere ønsker å bytte ut dagens regime med det som er verre.

Sanksjonene mot Iran må fjernes

Du er i din fulle rett til å kritisere, være uenig, ja du er i din fulle rett til å konspirere også. Men å påstå at jeg sammenligner «regimene» Norge og Iran er rett og slett uakseptabelt.

Mitt poeng var at alle land har eller har hatt krigshelter. Alle disse krigsheltene ble omtalt som terrorister av fienden. For den store deler av det iranske folk var Qasem Soleimani en krigshelt. Ikke for deg Fariba, men det er helt greit. Du må gjerne mene at Soleimani var en terrorist, eller hate regimet, men ikke krev at jeg og alle andre skal adoptere ditt hat.

Jeg tror faktisk på det iranske folk, at nye generasjoner vil skape et demokrati slik vi opplever som iranere i Norge. Men da må man fjerne sanksjoner mot landet. Sanksjoner virker mot sin hensikt, sanksjoner avler nye nasjonale sanksjoner som rammer dem som skal bygge demokrati og forlik. Det bidrar veldig lite at vi eksiliranere sitter trygt i andre land og fremmer konspirasjoner.

Les hele innlegget på Bahareh Letnes’ blogg.