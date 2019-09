Hen er ikke lenger «jenta mi». Hen er «hjertet mitt». Bestemor og Bestefar er besteforeldre til verdens beste menneske, og vi øver oss på å si Max, ikke Martine, på å si hen, ikke henne.

I sommer hentet vi et av våre barnebarn fra årets Jafnaðr, en skeivcamp arrangert av Skeiv Ungdom hvor skeive fra hele landet kan møtes en uke og være seg selv, et menneske. Skeiv, homo, lesbisk, transperson. Umoralsk, og i noen land ulovlig? Har vi ikke alle lov til å være et menneske, slik vi er skapt?

Hvem har lov å være moralister?

Noen er født med innovertiss, noen med utovertiss, noen med begge deler. Noen er født blinde, døve eller uten enkelte kroppsdeler. Men alle skal ha sin egen menneskeverdi. Hvem har lov til å være moralister? Og hva er egentlig en legning? Og hva skal legning tolkes ut fra? Er det ut fra hva noen oppfatter som det eneste biologiske riktige for en menneskekropp?

Vi har nå etter hvert akseptert at alle folkeslag, svarte, gule og hvite, hvor enn i verden man kommer fra, har en lik verdi som menneske. Nå er det på tide å akseptere hvordan et menneske er skapt ved ulik påvirkning av kromosomer og gener.

La hen bli ordet for menneske

Hun og han er bare i språket vårt. La hen bli ordet for mennesket. Det er så mange som har fordommer og meninger om hva som er riktig og galt. La alle skeive slippe å komme ut av skapet. Det skal ikke være noe skap å behøve å gjemme seg i.

Det har med toleranse å gjøre. Toleranse for det fødte menneske, samme hvordan du eller jeg ser ut eller opplever oss selv som menneske og seksuelle individer. Det er slutt på fru og frøken. La det også bli slutt på ham og henne i det norske språk. La det bli slutt på å sette hverandre i bås og å mene å vite bedre enn andre. Vi har alle en lik verdi som mennesker. Vi må nå lære oss å respektere hverandre som det menneske vi er. Mitt kjære barnebarn Max.

Barnebarnets navn er endret.

