Å tro at utenlandske selskaper kan øke sikkerheten og kompetansen på norske småflyplasser, er like naivt som å tro at utenlandske transportselskap øker kompetansen og sikkerheten på vinterglatte norske veier.

I mars neste år skal spanske Saerco skal ta over flytårntjenestene i Ålesund og Kristiansand. Saerco leverte et vesentlig billigere anbud enn Avinor og sukret i tillegg pillen med kompetanseløft.

Trond Isaksen

Nylig sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i Nyhetslunsj på NRK P2 at det at kontrolltårntjenester snart skal drives av utenlandske selskaper ikke nødvendigvis bidrar til å svekke sikkerheten, men til å øke kompetansen:

«Det vil for eksempel bidra til at vi kan opprettholde en større kompetanse og større trygghetsnivå, også på de minste flyplassene med lite flyvning.»

Dette faller på sin egen urimelighet.

Profittkamp og press

Europeiske selskaper forholder seg til felleseuropeiske minimumskrav til sikkerhet, som ikke tar høyde for vær og vind langs norskekysten eller den spesielle topografien.

Konkurranseutsettingen fører dessuten til stor usikkerhet for dem som jobber ved flyplassene, med press på lønns- og pensjonsvilkår.

Det finnes ikke noe belegg for at kommersialisering og profittkamp på luftfartstjenester fører til bedre tjenester, økt sikkerhet eller styrket kompetanse. Tvert om. Vi ser at Babcock fortsatt ikke klarer å levere en pålitelig luftambulansetjeneste. Det er fullstendig uakseptabelt og rammer folk og helsevesen i Finnmark spesielt.

Dessuten er våre lufthavner i hele landet viktige brikker i det norske totalforsvaret.

Urovekkende og naivt

Det er urovekkende at utenlandske, private aktører kan innta svært strategiske posisjoner innen norsk luftfart.

Å introdusere eksterne aktører og samtidig tro at det ikke påvirker sikkerheten, er naivt. Like naivt som å tro at polske transportselskap øker kompetansen og sikkerheten på vinterglatte norske veier.

