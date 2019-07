Charlo Halvorsen forteller meg i et innlegg i Aftenposten at «sketsjen» i Satiriks ikke er antisemittisk, og at de ikke ville publisert den dersom den hadde vært det.

Han utviser en sjelden ignoranse og glemmer noe vesentlig i den syltynne argumentasjonen sin: Hverken Halvorsen eller Underholdningsavdelingen i NRK bestemmer hva som oppleves som støtende eller ikke.

Det avgjør mottageren. Når mennesker fra den lille jødiske menigheten og flere tusen andre har engasjert seg etter at jeg skrev mitt innlegg der jeg tok til orde for at sketsjen var krenkende, gir det en god indikasjon på at NRK har bommet. Likevel gidder Halvorsen knapt å reagere når Dagbladet forteller at det er kommet nesten 300 klager på sketsjen til Kringkastingsrådet.

Når Halvorsen med harelabb behandler problematikk som utsetter en av de mest trakasserte og utsatte minoritetene i Norge og resten av Europa med et svar som lyder i retning av at «ingen skjønner spøken», må han ta en liten realitetssjekk. Selv om han står på toppen av NRK- bygget på Marienlyst og roper at «alle har misforstått».

Jeg avrunder her med et sitat av Hilde C. Solheim som oppsummerer saken: «Folkemord oppstår aldri spontant, aldri i et vakuum. Et viktig virkemiddel er dehumanisering og nedsettende retorikk om gruppen man vil til livs. Hvor ignorant og slem er man ikke når man bagatelliserer og har det moro med retorikken som inngikk i dehumaniseringen av jøder? Det er nesten ikke til å tro».

Det er tide å si at dere tok feil, NRK.

Helt til slutt: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har ennå ikke ytret seg om saken. Han oppfordres til å komme på banen.

