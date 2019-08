I dag er det fem uker siden jeg ble påkjørt av en syklist i fotgjengerfeltet i krysset Langkaia-Operagata. For ordens skyld gjorde vi begge feil, men det var jeg som endte med et komplisert brudd i albuen.

Jeg er opptatt av miljø og klima, og jeg vil ha en levende by med plass til både biler, busser, trikker, fotgjengere og syklister.

Jeg bor i Bjørvika og jobber i Vika. Det er en flott gåtur på 30 minutter hver vei, og jeg går hver dag. Det er litt av poenget med å bo i Oslo for meg.

Men jeg har i lang tid med stigende bekymring observert hvordan trafikkbildet blir stadig mer utfordrende på min vandring rundt i byen.

Det er ingen konflikt mellom meg som fotgjenger og bilister. Jeg er på fortauet. De er i veibanen. Dette går fint.

Ikke trygg

Det er alle andre på hjul som representerer utfordringen, enten de kommer på rullebrett, sparkesykkel eller sykkel. De kommer nemlig i alle retninger, i høy fart, over alt. I veibanen, på høyre og venstre side av bussen, mot rødt lys og enveiskjøringer, i sykkelfelt, i gangfelt og ikke minst på fortau, både på høyre og venstre side av veien, i begge kjøreretninger og på høyre og venstre side av samme fortau.

For å beskytte min brukne arm går jeg nå helt inntil husvegger på høyre side, der de finnes. Ellers blir jeg sneiet bakfra fra begge sider. Jeg føler meg ikke trygg.

Egentlig kan man ikke laste syklistene heller. Det er miljøvennlig, effektivt og bra at folk sykler. Men jeg vil ha et byråd som tar dette på alvor, og som i mye større grad separerer de ulike trafikantgruppene. Det er når alle sauses sammen i for trange gater og dårlige kryss, at ulykkene oppstår.

Ansvarlig byråd

De på tohjulingene er individualister og opportunister. De gjør de valgene som passer best for dem akkurat der og da. Dette gjør dem uforutsigbare for alle andre trafikanter. Det er derfor enda viktigere at felt, skilting og regler er tydelige og lette å lese for alle.

Det er derfor ikke til å forstå at byrådet velger så dårlige løsninger der de bygger nytt. På min daglige rute gjennom Bjørvika føles det til tider direkte livsfarlig.

Det er ikke lenge siden en ung kvinne mistet livet på sykkel akkurat der jeg ble påkjørt. I forrige uke ble faren min påkjørt av en syklist på vei til meg. Det er ikke holdbart.

Jeg vil at byen skal fungere godt, for alle grupper. Og vi har alle ansvar for å ta hensyn i trafikken. Men det er myndighetene som legger til rette for at dette kan skje på en forsvarlig måte. Det skjer ikke i dag.

Jeg vil ha et nytt, ansvarlig byråd som jobber for en by for alle.

Debattanten er statssekretær i Utenriksdepartementet (H), men skriver her på egne vegne.

