Aftenpostens kommentator Frank Rossavik kritiserer Alexandria Ocasio-Cortez, men ender i en kortslutning om identitetspolitikk. Rossavik peker på da fire demokratiske sosialister, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley, stemte mot et «kompromiss» om finansiering av Trumps konsentrasjonsleirer ved grensen til Mexico.

Så langt er alt vi vet at, «speaker of the House», Nancy Pelosi, fikk et muntlig løfte fra visepresident Mike Pence om at han skulle si ifra dersom barn døde. Mye til kompromiss. Pelosi gjør virkelig lite annet enn å støtte Trump-administrasjonens innvandringslinje, noe sentrum i det demokratiske partiet har gjort lenge. Dette forklares blant annet av at demokratene mottar store summer fra den private fengselsindustrien som tjener rått på migrantkrisen. Ikke at de er kompromissvillige.

Lang maktkamp mot unge utfordrere

Samtidig er det en realitet at Pelosi har få alternativer som ikke ender med å stenge ned hele den amerikanske staten. Dette forstår Alexandria Ocasio-Cortez, men det gjør det desto mer prekært at Pelosi gjør alt hun kan. For delen Rossavik ikke nevner, er at Alexandria Ocasio-Cortez i sin kritikk påpekte at Pelosis angrep på de fire kommer i en kontekst der de som fargede, unge kvinner har et enormt mediefokus på seg og mottar drapstrusler hver eneste dag.

Det Alexandria Ocasio-Cortez reelt sett sier, er at hun skulle ønske at deres fysiske trygghet ble satt foran Pelosis politiske ønske om å distansere seg fra dem. Norske medier slo opp konsekvensen av Pelosis angrep: Trump så sitt snitt og ba de fire folkevalgte returnere til «hjemlandet» sitt. Hjemlandet deres var USA, for alle unntatt Ilhan Omar. Dermed måtte selv toryene og Theresa May si sitt om hvor rasistisk dette var.

Men det som virkelig mangler i Rossaviks kommentar, er den lange maktkampen Pelosi har ført mot unge utfordrere i det demokratiske partiet generelt. Det er mange eksempler, men mest kjent er at Alexandria Ocasio-Cortez var en av forkjemperne for «Green New Deal» og ønsket å bruke sin posisjon til å begynne arbeidet med et lovforslag. Dette hindret Pelosi ved å opprette en klimakomité i huset, uten noen form for myndighet til å foreslå eller skrive lovforslag. Det ekstremt viktige forbudet mot at medlemmer i denne komiteen kunne motta penger fra oljeselskaper, ble også forhindret.

Gjør alt for å forhindre flere

I tillegg kjemper Pelosi med alt hun har for å forhindre flere som Alexandria Ocasio-Cortez. Nykommere er nemlig nykommere fordi de utkonkurrerte sittende, hvite, gamle menn i trygge demokratiske distrikter. Med andre ord byttet de ut nikkedukker for demokratenes sentralledelse (DNC). Dette ønsker hverken Pelosi eller andre i ledelsen, fordi det svekker deres maktposisjon.

Dermed måtte ledelsen finne ut en måte å stoppe støtten utfordrerne fikk. Det har de klart. De gikk nemlig ut med at alle som hjelper utfordrere i demokratiske primærvalg (altså internvalg i det demokratiske partiet), ikke får oppgaver fra demokratene igjen. Med andre ord truer man med arbeidsledighet.

Dette er et sterkt virkemiddel og viser hvor desperat Pelosi er i sitt forsøk på å stanse nykommerne fra å få innflytelse. Siden de sittende kandidatene nesten utelukkende er eldre, hvite og oftest menn, sørger dermed demokratene sentralt for å ivareta sin ideologiske renhet. Målet er reelt sett å slippe brysomme progressive forslag som Green New Deal, gratis helsetjenester og utdanning. Resultatet er samtidig at unge minoritetskvinner, og andre med tilsvarende radikale politiske mål, utelukkes.

Ønsket om et samkjørt parti uten opposisjon

Dette er naturligvis bare ett av mange eksempler på måtene demokratene forhindrer slike utfordrervalg – pengesekken er selvfølgelig det viktigste. Utad er Pelosi konsekvent i sin støtte til slike (ofte), unge, kvinnelige, stemmer, men når Alexandria Ocasio-Cortez for nte gang møter denne motstanden, er det neppe rart at hun trekker den åpenbare konklusjonen: Pelosi er villig til å gjøre det meste for å oppnå sitt ønske om å ha et ideologisk samkjørt parti uten opposisjon, om hun så må kaste kvinnelige minoritetsrepresentanter under bussen enda en gang.

Når Rossavik skriver at det er identitetspolitikk som forhindrer den gode samtalen, mens økonomisk politikk er noe man kan «snakke om», vitner det om manglende forståelse for de bakenforliggende maktkampene i det demokratiske partiet. Måten Pelosi arbeider mot Alexandria Ocasio-Cortez er skittent spill og følger mønsteret fra hvordan partiledelsen aktivt arbeidet mot Sanders kandidatur i 2016. At Alexandria Ocasio-Cortez påpeker Pelosis hykleri, burde hun få applaus for.

Alexandria Ocasio-Cortez, og alle potensielle utfordrere til det demokratiske partiet, er trusler mot Pelosi fordi de fremmer en radikal politikk og ikke tar penger fra store donorer. Som når de foreslår en marginalskatt på 70 prosent og får støtte fra et flertall av den amerikanske befolkningen eller gjør Medicare for All en selvfølgelighet for de fleste presidentkandidatene.

Pelosi ønsker nye stemmer, men bare dersom hun kan kontrollere dem. At Alexandria Ocasio-Cortez kritiserer dette, handler ikke om en umoden identitetspolitikk, men en nøktern forståelse av at hun aldri kommer til å få noe fra demokratene om hun ikke tar det selv. Det er kanskje «litt mye», men også nødvendig.

