Oslo Sporveiers Arbeiderforening tar tydelig avstand fra rasistiske organisasjoner, partier og aksjoner.

Vår bedrift har siden tidlig 70-tallet hatt en tradisjon for god inkludering av ansatte med en multikulturell bakgrunn og har en høy andel norske kolleger som har røtter fra andre land og kulturer.

Derfor reagerer vi kraftig på at bydelsdirektør i Bydel Gamle Oslo, Tore Olsen Pran nå har gitt tillatelse til å la en organisasjon som SIAN få spre det rasistiske budskapet sitt foran våre kolleger og naboer. SIAN-profiler allerede tiltalt for flere tilfeller av rasistiske og hatefulle ytringer.

Rasistisk propaganda

SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) har kunngjort at de 28. september skal ha stand på Tøyen hvor de ønsker å spre sin rasistiske propaganda.

Som kjent er Sporveiens hovedkontor lokalisert på Tøyen, hvor brorsdelen av førerne på T-banen, våre kolleger i administrasjonen og billettkontrollen har sitt arbeidssted.

Vi er en bedrift som har døgnkontinuerlig drift og har derfor medlemmer og kolleger som til alle døgnets tider oppholder seg på Tøyen.

Ikke minst er det uforståelig at en slik tillatelse er gitt med tanke på at Tøyen torg er et lite torg hvor både barn og eldre ferdes både morgen som kveld. Det er boliger i umiddelbar nærhet og biblioteker som barn gjennom hele uken benytter seg av.

Trekk tillatelsen umiddelbart

Og vi mener at SIAN, som tydelig har vist aggressive holdninger overfor antirasister og meningsmotstandere, blant annet ved å spraye på motdemonstranter, vil kunne oppleves som svært skremmende og ubehagelig. Ikke kun for våre kolleger, men også for lokalbefolkningen her på Tøyen.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening stiller seg bak anbefalingen fra Marianne Borgen og ber bydelsdirektøren å umiddelbart trekke tillatelsen som er gitt til SIAN, til å holde stand på vårt torg. Det for å ta hensyn til både beboere i området og ansatte i de nærliggende bedriftene.

Vi synes det er hårreisende at våre medlemmer og kolleger skal måtte bli utsatt for rasisme på vei til og fra arbeid.

Våre medlemmer skal ikke måtte bli utsatt for dette!

Les også: