Ulrik Imtiaz Rolfsen har begått vranglesing av min Krenket-anmeldelse 2. september.

Han hevder at jeg har anmeldt publikum i Nationaltheatret, at jeg har kalt dem kunnskapsløse og at de reagerte «feil».

Han hevder videre at jeg mangler referanser til det multikulturelle Oslo, og fremfor alt at jeg tar feil i at Krenket ikke er like brennbart i dag som i 2012, da det ble spilt første gang. Dertil insinuerer han at jeg ikke synes rasisme- og religions- og terrordebatten er brennbar i 2019.

Det siste er latterlig. Jeg har brukt tiår av mitt liv til å bekjempe rasisme og antisemittisme.

Stammeidentitet

For å gå til det brennbare: Dagen etter premieren (og etter at jeg hadde sendt inn min anmeldelse) leste jeg et intervju med dramatikeren Ayad Akhtar i Klassekampen:

«Det er nå gått åtte år siden handlingen i stykket utspilte seg. 2011 var midt i Barack Obamas første presidentperiode og var, slik Akhtar ser det, fremdeles inne i en periode preget av 11. september. Vi er nå inne i en helt annen periode, påpeker han – noe som også preget mottagelsen av Krenket. Han mener derfor stykket er mindre kontroversielt i dag enn den gang. – Stykket artikulerte på en måte tribalisme i en sosial setting. Det viste at når de sosiale maskene tas av, så vender man tilbake til sin stammeidentitet. Nå vet vi at dette skjer i USA, og sikkert andre steder også.»

Aksepterer Rolfsen New York-dramatikeren Ayad Akhtars egne ord?

Hvis Rolfsen tar seg bryet med å lese et par av de andre anmeldelsene, VG, Scenekunst.no, Klassekampen, vil han se at de har omtrent samme innvendinger mot spillet som jeg har. Undertonene mangler, replikkene er ofte flate. Det er min jobb å vurdere slikt ut fra min erfaring.

Anmelder ikke publikum

Jeg anmelder aldri publikum, og jeg syntes det multikulturelle publikumet på premieren var en glede å se og at det oftere burde se slik ut. Det er integrasjon i praksis når forskjellige miljøer møtes i offentlige arenaer som teater.

Men i en levende kunstart som teater, er også publikumsreaksjonene en del av opplevelsen, og referansene er forskjellige i Oslo og New York.

Blant annet vet folk ingenting om jøder her, men ganske mye om muslimer. Jeg var overrasket over at salen var så taus da vertinnen serverte svin og alkohol: På scenen står en muslim og en jøde, for begge er svin forbudt, og muslimen skal heller ikke drikke alkohol.

Som jøde lar jeg meg more av slikt i teater, det ligger så mye opprør og konfliktstoff under. De sier mye om vilje til tilpasning, integrasjon og modernitet.

Det er dessuten min jobb som teateranmelder å påpeke hvilke poenger som går hjem. Hvorfor gikk de ikke hjem? Var folk redde for å le?

Hvorfor blir Rolfsen så opprørt?

Vet ikke Ulrik Imtiaz Rolfsen at jøder ikke spiser svin?

Vet han ikke at mange jøder med russiske og polske navn byttet til mer tyske eller amerikanske navn, slik pakistanske Amir i stykket bytter til det indiske Kapoor, for å bli mer spiselig i offentligheten?

Jeg smålo i det jeg trodde var et kulturelt fellesskap, men oppnådde visst bare å krenke en filmskaper.