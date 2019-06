«Hei, mitt navn er Sahra. Jeg er 17 år gammel. Min familie er fra Somalia, men både jeg og mine søsken er født i Norge. For noen måneder siden ble jeg avslørt av min storebror da han så meg holde hender med min norske kjæreste.

Storebror fortalte dette til mine foreldre, som tok nyheten svært tungt. Pappa har bestemt seg for at det nå er på tide å gjøre meg til en ærbar kvinne. Jeg har nemlig blitt for norsk.

Vennene mine får lov til å være ute etter klokken 23, men jeg løper hjem før klokken blir 20. De få gangene jeg går ut, blir jeg møtt med trusler om å bli sendt tilbake til Somalia. Det gir meg angst. Jeg har aldri vært i Somalia. Jeg vet ingenting om somalisk væremåte.

For noen dager siden kom det en telefon fra Somalia. Pappa ropte på meg og fortalte at bestemor var syk. Han lurte på om han og jeg kunne dra ned for å besøke henne i sommer.

Men saken er at min storebror som også ofte sladrer på meg, overhørte den samtalen. Han fortalte meg at de planlegger «kulturrehabilitering». Bestemor er egentlig ikke syk.

Nå blir angsten så stor at jeg har problemer med å sove om nettene. Jeg kaster opp på skolen for å få oppmerksomhet og håper på at noen legger merke til meg og avslører det jeg vet om mine sommerferieplaner.

Jeg tør ikke å si dette til lærerne. Jeg er redd de vil sladre til mine foreldre, og at situasjonen blir mye verre. Jeg får så ekstrem angst av å tenke på mannen jeg må gifte meg med for å bevare pappas ære.

Vær så snill, hjelp meg. Se meg, avslør mine sommerplaner, er du snill.»

Store mørketall

Sahra finnes ikke, men historien er flettet sammen av en rekke jenter som har kontaktet meg det siste året.

Nå i fellesferien er det høysesong for det mange kaller for «dannelsesreise», men som i virkeligheten er en indoktrineringstur, der de vestlige verdiene skal bankes ut av barna.

Vi har hatt en rekke artikler, reportasjer og dokumentarer om temaet. Men likevel blir aktivister som meg kontaktet av hjelpeløse barn og ungdommer som lever med den verste frykt og angst vi andre umulig kan forestille oss.

Denne sommeren kan være den siste sommeren noen ungdommer vil oppleve i Norge, og ofte vet ikke disse ungdommene om den skjebnen som venter dem. Foreldrene har ulike motiver for denne type utsendelse, men det handler ofte om «å redde» barna fra det miljøet de har havnet i.

Bare i 2016 ble 79 barn fratatt mobil og pass og deretter sendt ut av landet.

Og dette er kun de registrerte tilfellene kompetanseteamet kunne rapportere. Mørketallene er trolig mye mer omfattende. Foreldrene forstår ikke at de ødelegger barna når de sender dem ut av landet.

Ikke hold det for deg selv

Politiet eller barnevernet får ikke gjort noe dersom du er i utlandet. Så her får du noen konkrete tips: Ta bilde av passet ditt så fort du bare kan, og send det til en eller flere venner du stoler på.

Fortell en venn, lærer, nabo eller noen du har tillit til, at du er bekymret.

Man kan også ta en metallgjenstand under klærne. Når det piper under sikkerhetskontrollen, kan du be om å bli ransaket i privatrom. Der kan du fortelle hva som er i ferd med å skje. Du kan også gjemme passet ditt.

Uansett hva du gjør, ikke hold det for deg selv.