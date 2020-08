Være seg selv, eller skade seg selv? | Margrethe Voll Storaas

Margrethe Voll Storaas Skribent og miljøfilosof

Tanken om fysisk integritet mangler i transkjønnsdebatten.

Debatt

Voksne og helsevesenet bør beskytte ungdommens kropp, også når det er individet selv som vil skade den.

Vi gjør vanligvis vårt ytterste for å hindre at unge skader seg selv på grunn av hvordan de føler seg på innsiden. Her, når vi ellers snakker om selvskading, refererer begrepet «seg selv» utelukkende til kroppen til ungdommen.

I transkjønnsdebatten derimot refererer den kronisk vage maksimen «være seg selv» til et metafysisk «jeg» i form av en identitet som er løsrevet fra kroppen.

Bejubler skadepåføring

Idet barnet påberoper seg en transkjønnet identitet – godt hjulpet av normaliserte transterminologimanualer og transaktivistiske sosiale miljøer på nett – hjelper og kollektivt bejubler voksne skadepåføringen på kroppen i individfrigjøringens og mangfoldets navn. De permanente skadene fra hormonbehandling på kroppens skjelett, ansikt og reproduktive system, kaller de uskyldig nok for «endring» og «korrigering».

På tross av at flere unge med kjønnsinkongruens senere identifiserer (eller innfinner) seg med sitt fysiske kjønn, tilbys nå kjønnsbenektende behandling hos fastlegen, ikke spesialistene, uten psykiatrisk utredning.

En slik ansvarsfraskrivelse fra voksen til barn i medisinske spørsmål aksepterer vi ellers aldri.

Graverende trend

Helsedirektoratets nye retningslinjer vitner som sådan om en ideologisk kulturutvikling (liberalisme) der individet sees på som suverent, upåvirket av sosial belønning og med en identitet som er ferdigutviklet ved fødsel.

Trenden er særlig graverende når absolutt ingen, minst av alt tenåringen selv, forstår hva langtidskonsekvensene er fysisk, sosialpsykologisk eller erfaringsmessig av å bruke medisinsk teknologi til å fysisk etterligne det motsatte kjønn – gjennom å ødelegge sitt eget.

