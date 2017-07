«Knus homolobbyen» er en direkte trussel. Mot meg, mot kjæresten min, mot den usikre 15-åringen på bygda. | Live Skartveit

I Aftenposten 12. juli skriver Andreas Slettholm at likheten for loven også skal gjelde nazister som vil demonstrere.

En utsatt minoritet

La meg være veldig klar: «Knus homolobbyen» er en trussel. Det er en trussel mot meg, kjæresten min, vennene mine, den usikre 15-åringen på bygda, læreren med kone og barn, mot dem som går forrest i Pride-paraden og de som ikke tør vise seg der.

Det er en direkte trussel på livet til en allerede utsatt minoritet. Og vi møter lite støtte fra offentligheten. Etter at Den nordiske motstandsbevegelsen mistet tillatelsen til å demonstrere under denne direkte trusselen, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Ingen gledesjubel

Men det var ikke gledesjubel som møtte oss. Det var heller bekymringen til den liberale og progressive borgeren om at er det ikke egentlig litt mobbing når vi truer noen til stillhet?

Er det ikke litt dumt at nazistene ikke får utføre menneskerettigheten sin som er å true tilfeldige, uskyldige borgere i norsk offentlighet? Er det ikke litt dumt at vi skal forskjellsbehandle slik?

Det som slår meg er at de som ivrig kjemper for rettighetene til nazister er at disse trolig ikke føler seg spesielt utsatt selv. De sitter nok ikke som en liten minoritet jøder i Norge som ser på fremveksten av bevegelsen som nesten utryddet dem.

Burde ikke blitt godkjent

De sitter sannsynligvis ikke i skapet i Fredrikstad, hvor de måtte se på at hjembyen deres skulle åpne armene sine for dem som vil knuse dem.

Demonstrasjonen burde i utgangspunktet aldri ha blitt godkjent. Det burde være selvsagt at man ikke kan gå under en slik parole i Norge – uavhengig av hvem det måtte være man vil knuse.

En godkjennelse av en slik parole burde bli møtt med avsky av hele offentligheten. Vi burde gå sammen om å si at sånne holdninger ønskes ikke i Norge, de godtas ikke. Vi er bedre enn dette. I stedet sitter vi med en diskusjon om hvordan vi skal beskytte dem.

