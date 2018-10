Konspirasjonsteorier lever godt for tiden. Være seg et Illuminati som arbeider i det skjulte med å omstyrte samfunnet, vaksiner som gir autisme eller den amerikanske finansmannen George Soros’ utspekulerte plan om å oversvømme Europa med migranter.

Privat

Konspirasjonsteorier lever ikke lenger bare i internetts mørkeste kroker – de har også inntatt klasserommet. For jobber egentlig Arbeiderpartiet for å innføre Eurabia i Norge, og var 9/11 en innsidejobb?

Historiefaget har et særlig ansvar for å utøve kildekritikk og å gjenkjenne konspirasjonsteorier for det de er. Konspirasjonsteoriene har god vind i seilene i alternative medier og sprer seg lynraskt som nettvandrehistorier. Uten kildekritikk plukkes forestillinger opp hvis en møter få motforestillinger. I Norge er det Ap som er blitt offer for bisarre teorier. På ytrehøyre i Sverige kjenner konspiranoiaen ingen grenser.

Historien gjentar seg

Skal historielæreren belyse historiens aktualitet og se på urforestillingen av konspirasjoner, så kan han begynne med Nordiska motståndsrörelsen (NMR) og jobbe seg bakover i deres idéarv. NMR mener at sionistene militært og økonomisk okkuperer store deler av vår verden.

Jødekonspirasjoner som en skjult kraft fikk en oppsving i Weimarrepublikken i mellomkrigstiden, og her hjemme var det Nasjonal samlings ideolog Halldis Neegård Østbyes Jødeproblemet og dets løsning fra 1938 som løftet konspirasjonene frem. Hun skildret en jødeelite som ønsket å bryte ned det nasjonale ved å ødelegge kulturen, styre mediene og styrke sitt eget plutokrati. Ap var fortsatt styrt av Den kommunistiske internasjonale (Komintern) og jobbet egentlig for bolsjevikjødene i Kreml som ønsket verdensrevolusjon.

NMR deler ideer med Ungarns statsminister Viktor Orbán om at George Soros betaler Europas politiske elite for å oversvømme Europa med migranter.

En jødisk elite som styrer verden i retning av anarki. Hørt det før?

I ekkokamrene gjentar historien seg. I 1903 kom Sions vises protokoller, teorien om en påstått jødisk konspirasjon. NMR danner nå Sions vises protokoller for det 21. århundre. Her er nok av grandiose verdensanskuelser i arven fra Hitlers naziregime for historielæreren å ta av.

Kan føre til radikalisering

USA er et yndet mål for mange konspirasjonsteorier jeg hører i klasserommet. Den islamske staten (IS) er trent av USA for å opprettholde uroligheter i Midtøsten. Den ene eleven som ikke gir seg med å krangle med læreren om at verden egentlig styres av en sammensvergelse av «Big Pharma», Illuminati eller Bilderberg-gruppen, må møtes med forståelse og gis noen verktøy for å møte ekkokamrene på nettet.

Det kan være at han er på et sårbart sted på full fart inn i en radikaliseringsprosess.

Grensene for hva slags hatefulle ytringer som er tillatt, utforskes fortsatt lang tid etter 22. juli. Mellomkrigstidens høyreekstreme tankegods kan lett resirkuleres. «Jøde» byttes ut med «muslim». Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg nærte opp under ytrehøyre i Norge sine forestillinger om Aps landssvik. Sosiale medier og kommentarfeltenes hat mot systemet vil ingen ende ta. Internett og konspirasjonsteorier er som skapt for hverandre.

Politikere har skyld

Historielærerutdanninger bør gjenspeile den utfordringen vi som historielærere har med å avlive oppspinn i klasserommet. Utdanningen bør også se på kjennetegnene til en konspirasjonsteori og hvordan vi i klasserommet kan jobbe med å avlive alt hatet som fins der ute.

Såpass fortjener norske elever i et stadig større vev av informasjon der det snart er umulig å skille «fake news» fra virkelig historie. Nye lærerverk og læreplaner i historie bør gjenspeile dette.

Når fremtredende politikere lefler med konspirasjonsteorier som tidligere har vist seg å koste liv, er det ikke det spor merkelig at de blir tatt opp blant ungdommen vår.

