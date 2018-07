Vinmonopolet er en barriere mellom de små vinbøndene og kundene.

Vi leser med stor forståelse og begeistring Nils Are Øklands kronikk 28. juni. Som vingårdseiere og vinbonde i Syd-Rhone-distriktet, er denne kronikken «spot on».

Det virker som om den vinen nordmenn skal drikke til enhver tid blir bestemt av fem «vise» kvinner og menn hos Vinmonopolet. At Vinmonopolet spesifiserer eller skriver en «oppskrift» i anbudsforespørselen på hva slags vin de vil ha, er toppen av arroganse.

Får ikke hylleplass

De ser jo helt bort fra «terroire’et» der vinen kommer fra og vinbondens måte å lage den beste vinen han/hun kan få ut fra sin vingård med årets klima.

Ca. 80 prosent av produsentene klarer ikke å få hylleplass etter prøveperioden fordi det nødvendige salgsvolumet ikke blir oppnådd. De få som klarer det, produserer «industriell» vin.

Med Vinmonopolets innkjøpsmetoder er det nærmest umulig for en liten vingård som vår å komme «på hyllen» (vi produserer mellom 50.000 og 100.000 flasker rødvin i året som får toppscore av Robert Parker og Jances Robinson).

Vinmonopolet er derfor en barriere mellom de små vinbøndene og kundene. Vi vil påstå at det er de små vingårdene som produserer den beste vinen til den laveste prisen, men disse kommer i realiteten ikke frem til Vinmonopolets kunder.

Eksempel på god kunderelasjon

Vi har stor sympati for og synes synd på norske vinimportører. Det er nærmest umulig for dem å utvikle en god og varig kunderelasjon med Vinmonopolet og deres kunder.

Et eksempel på god kunderelasjon fra Tyskland: Vi har en vinimportør med egen butikk i Nürnberg.

De selger like mye av vår rødvin hver måned som vi selger på ett år i Norge, og det har de gjort i syv år!

Dette er fra én butikk i én by!

Vi er helt enige i Øklands forslag om at butikkene bør bestemme mye mer. Da kan tilbudene tilpasses den lokale smaken og interessen, og det blir mulig for importørene og de mindre vinbøndene å etablere et langsiktig forhold.