Viiral registrerer Dr. Atle Fredheims mening omkring markedsføringen av Viiral nesespray og dokumentasjonen bak denne.

Viiral har ikke på noe tidspunkt benyttet konkrete tall fra den omtalte testen/dokumentasjonen Fretheim viser til i vår markedsføring av Viiral Nesespray.

Fretheim har hentet informasjon om uttestingen fra vår hjemmeside og har skriftlig fått besvart spørsmål han har rettet til Viiral.

Signifikante forskjeller

Når det gjelder gjennomføringen og tolkningen av de observasjoner som er gjort i den kliniske uttestingen av Viiral Nesespray, har vår tilnærming vært at sykefravær beregnes og behandles som prosent fravær av dager som det er mulig å utføre arbeid.

Dette er et vanlig utgangspunkt for både definisjon og omtale av sykefravær.

Shutterstock/NTB scanpix

I prinsippet er hver ny dag en mulighet til å gå på jobb eller å være fraværende på grunn av sykdom. Dette er grunnlaget for analysene som er utført, og som for øvrig viser signifikante forskjeller mellom gruppene.

Fundamentalt uenig

Vårt statistisk erfarent eksterne byrå og våre eksterne medisinske rådgivere – med lang erfaring fra gjennomføring av klinisk uttesting av legemidler og kosttilskudd, samt undertegnede – er fundamentalt uenige med Fretheim.

Vi er trygge på at den måten det uavhengige selskapet har behandlet datamaterialet fra testen på er korrekt. At Fretheim velger å tolke testen og svarene våre slik som artikkelen gir inntrykk av, får stå for hans egen regning.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.