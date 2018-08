Kort sagt, torsdag 30. august

Hvem Har(eide) rett...?

Fire kjente pastorer og en generalsekretær har uttalt seg. De slår fast at Hareide har rett. Når seks konservative troende (menn) er forenet i sitt synspunkt, da må jo dette være riktig, eller?

Med enkel barneskole- (eller søndagsskole?)pedagogikk forsøker de å forklare oss ved hjelp av illustrerende sirkler hvorfor det er viktig å skille mellom politikk og kirke. Politikk reduseres til å definere hvor dypt du kan synke før du havner i fengsel. Kirken (disse mennene) skal forklare hvordan du og jeg bør leve det livet Gud har skapt oss til. Kirken vil gjerne utfordre og forbedre politikken, men de ønsker ikke at kirkens teologi skal styres med politisk makt... Noen har forklart religion på følgende måte: «oldtidens politikk». Det er ikke uten grunn.

Jeg spør meg selv hvilken kirke Norge hadde hatt, om den ikke var blitt utfordret og forbedret siden den kom hit på 1000-tallet. Om ikke noen røster hadde hevet seg for kvinner og barns rettigheter og likestilling. Hvis ikke noen hadde utfordret kirken som til tider må sies å ha vært både rasistisk, fremmedfiendtlig og endatil undertrykkende; Hvilken kirke hadde vi sett i Norge i dag om ikke noen hadde turd å tale den midt imot en gang iblant? Jeg synes å minnes vi lærte at til og med Jesus drev med slikt...

Kirken trenger politikerne. Kirken trenger frie menn, kvinner og barn som fritt og åpent kan stå frem og utfordre og forbedre kirkens synspunkt. Hvis ikke er vi ikke langt unna den siden ved Iran «som også Per Sandberg tar avstand fra».

La kirken holde gudstjeneste, og la staten få vie folk til en ekteskapslov anno 2018.

Rita Therese Ziem, lektor

Bør anmeldere anmeldes?

Bokanmeldere skal og bør ikke tale med én tunge. Sprik mellom bokanmeldelser må man forvente. Men i for eksempel Preben Jordal (Aftenposten) og Susanne Hedemann Hiorths (Dagens Næringsliv) anmeldelser av Søsterklokkene av Lars Mytting, lurer man på om de har lest samme bok. Jordal nærmest slakter boken.

Hedemann Hiorth kaller den en av høstens beste norske romaner. Hva skal vi vanlige lesere tro? Kan vi egentlig feste lit til bokanmeldere? Hos Jordal er det for eksempel vanskelig å få tak i hva boken handler om. Men det må nødvendigvis bli smått med plassen når en fjerdedel av anmeldelsen brukes til å få frem at han er bergenser. Jordal skryter riktignok av Mytting som en god forteller, men angriper ham til gjengjeld for hans hang til melodramatiske klisjeer. Jordals forhåndsdømming av Mytting kunne man vært foruten. Eller at for eksempel norske samtidsforfattere ikke makter å beskrive protestantiske prester med et oppgående åndsliv. Eller om bøker av Kinck, Hoel eller Vesaas overgår Myttings bok i sin beskrivelse av brytningen mellom bondesamfunnet og den nye tiden. Nei, dette er dårlig anmelderhåndverk.

Colin Murphy, Oslo