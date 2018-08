Boikott, de-investeringer og sanksjoner (BDS) er legitime økonomiske og diplomatisk virkemidler som anvendes for å oppnå politiske mål.

Palestinakomiteens støtte til slike virkemidler overfor Israel, altså vanlige virkemidler også norske myndigheter bruker mot regimer og stater som bryter folkeretten, høster kritikk fra Israels ambassadør i Aftenposten 19. august. Vi får i tillegg på pukkelen for å arrangere turer til Palestina slik at folk selv kan se hvordan et liv under okkupasjon er.

Målet med palestinernes BDS-oppfordring til det internasjonale samfunn er å stoppe Israels okkupasjon og sikre like rettigheter for palestinerne.

Bevegelsens krav er i tråd med demokratiske prinsipper og internasjonal konsensus og sier at Israel skal:

avslutte okkupasjonen og koloniseringen av arabisk land og rive muren

anerkjenne at den palestinske befolkningen har krav på like rettigheter i Israel

respektere de palestinske flyktningenes rett til retur i tråd med FNs resolusjon 194

At dette er et problem for Israel, sier sitt om status for like rettigheter i Israel og i de områdene Israel kontrollerer.

Det er viktig at palestinerne blir sett og hørt, og det er riktig å kritisere ulovlig bygging av bosettinger og diskriminering på etnisk og religiøst grunnlag. Når Israel hindrer kontakt med palestinere på Vestbredden og i Gaza, er det uttrykk for et forsøk på å skjule undertrykkelsespolitikken Israel fører overfor det palestinske folk.

Ikke bare Palestinakomiteen, men også norske bistandsorganisasjoner og humanitære organisasjoner opplever vanskeligheter med å opprettholde kontakten med palestinerne.

For oss er det ganske åpenbart at det dreier seg om en villet israelsk politikk som tar sikte på å isolere palestinerne og kneble sivilsamfunnets legitime kritikk av okkupasjonen av Palestina.

