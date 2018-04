En mystisk myte om 70-tallet | Gjermund Forfang Rongved

Eric Nævdal hevder at det «blant mange økonomer og politikere» eksisterer en usann myte: 70-tallet var herjet av «arbeidsløshet, inflasjon og lav vekst» påført av «mektige fagforeninger, reguleringskåte politikere og et planøkonomisk system». På 80-tallet ble man reddet ved at politikerne «slapp markedsøkonomien løs».

Jeg er mest interessert i fremstillingen av 70-tallet. Jeg skal ikke uttale meg om hva økonomer eller politikere tenker. Men som historiker er jeg kjent med materien. Myten, derimot, er mer ukjent.

Regjeringen klarte å snu trenden

Nævdal har rett i at sett fra våre dager var de norske ledighetstallene på 70-tallet lave. Jeg har egentlig aldri hørt noen påstå noe annet. Men på 70-tallet var en ledighet på 2,3 prosent fra toppåret 1975 stor, og ledigheten i utlandet vokste betydelig. Det var dette regjeringen ville unngå.

Med motkonjunkturpolitikk og forskuttering av oljepenger klarte regjeringen å snu trenden og oppnå hovedmålet: å holde ledigheten nede og produksjonen oppe.

Det er dette som er poenget. Norge fikk ingen stor ledighet på 70-tallet og hadde god vekst, nettopp fordi man med utgangspunkt i planleggingsoptimisme og med utsikt til fremtidige inntekter gjorde de grep man gjorde.

Nødvendig omstilling utsatt

De langsiktige effektene skapte imidlertid ubalanse. Det kostet å produsere for lager og redde enkeltnæringer. Nødvendig omstilling ble utsatt, statens underskudd økte og inflasjonsproblemet ble verre.

Selv planleggingsoptimister anerkjente på slutten av 70-tallet at det var behov for endringer. Åpningen for «markedsløsninger» var nødvendig fordi det gamle systemet ikke fungerte. Ulike regjeringer tok tak for å skape et bedre system.

Vilje til endring

Kombinasjonen av vilje til endring og endringer som tvang seg frem, gjorde at man på 80-tallet i større grad slapp unna «mektige fagforeninger, reguleringskåte politikere og et planøkonomisk system» – for det er nok ingen myte at disse preget 70-tallet.

Det kan altså være lurt å sortere litt i hva som er myte og ikke, særlig i en tid hvor enkelte tar til orde for retur til planleggingsøkonomien, fordi alt fungerte så fint under Gerhardsen.

