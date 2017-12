Dagens kortinnlegg | torsdag 14. desember

Venstre i krise

Partileder Trine Skei Grande posisjonerer nå vårt gamle sosialliberale parti i en umulig situasjon. Hun kjører frem i sin regjeringsiver med ønske om egen taburett, har fått et flertall i landsstyret (der det for øvrig sitter svært mange unge liberalister og utvalgte meningsfeller) til å akseptere regjeringsforhandlinger. Ord og løfter før valget er glemt. Velgerne er blitt lurt, men nå dreier alt seg om å komme i regjering, holde i rattet og skvise Frp. Der forregner hun seg.

Venstre kommer til bli et gissel i en mørkeblå regjering. Vi vil være nødt til å gå god for manglende miljøpolitikk, stygge innvandringsfiendtlige utspill fra Frp, en arbeidslivspolitikk som tyner de svake og en absurd kulturpolitikk. Venstre har det siste døgn fått triste utmeldinger. Flere kommer, grunnfjellet forvitrer. Og mange forblir medlemmer, men vil bare avstå fra aktivitet. Grandes Venstre blir et Frisinnede Venstre. Og det forsvant inn i Høyre der det rettelig hørte hjemme. Det blir nok ingen splittelse, det blir nok heller betydelig frafall.

Det eneste som kan redde Venstre nå, er en ny ledelse som tenker helhet, samler hele partiet om det flotte prinsipprogrammet og ikke driver med spillfekteri. Venstre er for verdifullt til å fortjene det vi står overfor i dag.

Terje Bjøro nestleder Vestre Aker bydelsutvalg, tidligere landsstyremedlem og bystyremedlem Venstre

Den erfaringsbaserte kunnskapen

Anne Siri Koksrud Bekkelund kritiserer KrF for ikke å ha kunnskapsgrunnlag for vår politikk. Å mene at innføring av en lærernorm som gir elevene mer tilgang til skolens viktigste ressurs ikke bygger på kunnskap, viser en arrogant holdning til den erfaringsbaserte kunnskapen hos lærerne, foreldre og elever. Lærere pålegges stadig nye oppgaver som stjeler tid og oppmerksomhet fra møtet med eleven, og har dermed for lite tid til å gi den tilpassede opplæring elevene har krav på. Det trengs ikke store utredninger for å kunne slå fast at færre elever pr. lærer gir mer tid til den enkelte elev.

Det finnes dokumentert kunnskap om at færre elever pr. lærer har effekt på elevens læring. Alt kan ikke måles ut av resultater på nasjonale prøver. Skole handler om dannelse, sosial mestring, verdiformidling og kunnskaper. Det kan ikke være slik at det man ikke kan måle i kvantifiserbare størrelser ikke er verd å strekke seg etter.

Nei, lærernorm ble ikke utredet av et departement, men foreldre, lærere og elever kan fortelle om forskjellen det er på en undervisningssituasjon hvor læreren har 15 i stedet for 20 elever på 1.– 4. trinn. Dette er ikke teori, men erfaringsbasert kunnskap.

Hans Fr. Grøvan, utdanningspolitisk talsmann, KrF

Ingen rot i EU-virkeligheten

Per Edgar Kokkvolds regelmessige kommentarer i Aftenposten vitner om imponerende innsikt om norske medier og britisk politikk. EU, derimot, viser han igjen og igjen at han ikke vet noe som helst om. 7. desember refererer Kokkvold til Bob Dylans utsagn om at «penger snakker ikke, de banner», og påstår at EU nå har bannet så høyt at britene har måttet akseptere et urimelig høyt pengekrav for å forlate unionen.

Dette har ingen rot i virkeligheten. Alle EU-land betaler inn til et driftsbudsjett. Inneværende periode strekker seg fra 2014 til 2020. Pengene går blant annet til å drifte EUs institusjoner, programsamarbeid innen forskning og innovasjon, kultur, transport, energi, klima, studentutvekslingsprogrammet Erasmus, foruten økonomisk støtte til fattige EU-land samt utviklingshjelp verden over.

Ifølge Kokkvold burde britene ha fått lov til å forlate EU midt i budsjettperioden uten å dekke de økonomiske forpliktelsene de allerede hadde påtatt seg. Dette hadde betydd redusert økonomisk støtte også til norske aktørers deltagelse i EU-prosjekter innen medier, kultur, forskning og innovasjon, industri- og næringslivsprosjekter som skal bidra til å redusere norsk økonomis oljeavhengighet, i tillegg til norske bistandsprosjekter samfinansiert med EU.

Jeg skal ikke påstå at finansieringen av EU-samarbeidet er enkel å forstå, for utenforstående er feltet omtrent like komplekst som det norske statsbudsjettet. Men Aftenpostens redaksjon bør vel forvente at spaltene fylles av skribenter som i det minste har satt seg inn sakene de skriver om?

Paal Frisvold, forfatter

Litt fort i svingene, Svabø?

Terje Svabø er uenig i at Kinas reaksjon på tildeling av Nobelprisen til Liu Xiaobo viser at det kan være vanskelig for omverden å forstå Nobelkomiteens uavhengighet av norske myndigheter. Svabø peker på at nettopp den tildelingen viste komiteens uavhengighet og at det er naivt å tro at ikke kineserne er informert om norske forhold.

Men hvem er det som har påstått at komiteen ikke arbeider selvstendig, Svabø? Ingen, så vidt jeg vet. Poenget er at Norge fikk en vekker med den kinesiske reaksjonen på Nobelprisen til Liu Xiaobo. Dersom vi ser inn i glasskulen kan en ukritisk sammensetning av Nobelkomiteen sette prisutdelingene under press, ved at enkelte makthavere vil prøve å svekke kontroversielle prisvinneres legitimitet med å påstå at prisen handler om «interne norske interesser». Stortinget har nå gjort et vedtak som slår fast gjeldende praksis; at sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal kunne velges til Nobelkomiteen. Det er et vedtak som understøtter komiteens frie stilling, og som henger sammen med at Frp brøt med en tverrpolitisk enighet med sin nominasjon av Carl I. Hagen som medlem i Nobelkomiteen.

Det handler altså ikke om at Norge skal føye seg etter kinesiske myndigheters forgodtbefinnende, som Svabø påstår, men at Nobelprisens anseelse ikke må komme i vanry, for eksempel med ukloke utnevnelser av medlemmer til Nobelkomiteen. Gikk det litt fort i svingene her, Terje Svabø?

Tove Karoline Knutsen, musiker og tidligere stortingsrepresentant (Ap)

Fakta om Jerusalem

Rolf Kirschner anfører i et innlegg 12. desember at Aftenposten «utelater viktige historiske fakta» i en oppsummering om Jerusalem, på bakgrunn av president Trumps uttalelse om Jerusalem som hovedstad i Israel. Men Kirscher underslår selv fakta. Han viser til at Jordan i 1948 «folkerettsstridig» okkuperte Øst-Jerusalem, men utelater å anføre at Israel på samme tid folkerettslig okkuperte Vest-Jerusalem. Og at Israel i 1967 folkerettslig okkuperte Øst-Jerusalem, for deretter å «innlemme» hele Jerusalem i den israelske staten, i strid med internasjonal rett.

Kirscher vil underbygge Israels rett; den ene partens rett, til denne omdiskuterte byen som står sentralt for enhver mulighet for fred. Ved slik ensidig tilnærming, med president Trump som fremste eksempel, vil det fremmes uro og krig.

Trond Ali Linstad, Oslo