Kort sagt, fredag 28. desember

I skyggen av Holocaust

Det norske Holocaust blir heftig debattert i norske avisspalter. Det er en viktig og nødvendig debatt. Men jeg savner kunnskap om hvordan nazistene behandlet de psykisk syke i Norge. En kjenner til at pasientene ved de psykiatriske sykehusene som Østmarka i Trondheim ble evakuert og måtte finne tilhold andre steder, og at generalstabsartzt Fritz Paris, Abteiluung for Gesundheitswesen forsøkte å animere overlege Rolf Gjessing ved Dikemark til å gi de sykeste pasientene «eine kleine Spritze».

Hvordan så sivile nordmenn på dette? Øvet leger og sykepleiere ved andre institusjoner motstand? Dette vet vi altfor lite om annet enn i anekdotisk form.

Bare 9 prosent av tyske sykepleiere som arbeidet ved de ulike klinikkene i Hadamer og Sonnenheim, var medlemmer av det tyske nazipartiet. For sykepleiere var den gang som før krigen trent til lydighet, en lydighet som var en ytterst sentral verdi i nazitiden i Tyskland (Gitta Sereny 1974). Det er antatt at mellom 220.000 og 269.000 mennesker med schizofreni og ruslidelser ble sterilisert eller drept i den tiden T-4-instituttet opererte. (Schizophrenia Bulletin. 2010 Jan; 36(1): 26–32.).

Terje Carlsen, psykiatripasient og journalist

Meninger skal aldri forbys

På lederplass onsdag 19. desember slaktes vår gruppes forslag, som jeg formulerte, om nei til penger til Black Box Teater. Lederen har den falske overskriften: «Man kan ikke forby alt man ikke liker». Hadde ansvarlig redaktør spurt en politisk journalist, ville han visst at jeg er en fanatisk tilhenger av og forsvarer av ytringsfriheten. Black Box Teater bedrev en helt uakseptabel og muligens ulovlig (det avgjør påtalemyndighet og domstoler) handling da de i skjul filmet boligene til Tor Mikkel Wara, Christian Tybring-Gjedde, Hans Lurås med flere for så å skjelle dem ut som rasister i stykket Ways of Seeing. Jeg og gruppen har overhodet ikke uttalt oss om dette var lovstridig. Vi har fattet den politiske beslutning om at kommunen ikke bør bevilge 12 millioner av skattebetalernes penger til lønn til de ansvarlige. Deres såkalte teaterstykke fremkom med det som kan oppfatte som en oppfordring til å mobbe, hetse og angripe de navngitte og deres familiemedlemmer. Black Box fortjener ikke penger fra skattebetalerne. Det at alle øvrige partier synes det er greit, får stå for deres regning.

Meninger og synspunkter skal aldri forbys, men bekjempes med egne synspunkter. Så kjære Aftenposten: Vær så snill og respekter at jeg som folkevalgt suverent avgjør til hvem jeg vil støtte med skattebetalernes penger. Black Box kan gjerne lage teater, men uten penger fra Oslos skattebetalere.

Carl I Hagen, gruppeleder, Frp Oslo Bystyre

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter