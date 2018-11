Søk på «unprofessional woman» på Google. Du får bilder av kvinner med mørk hud og krøllete hår. Et søk på «professional woman» gir deg streite bilder av slanke kvinner i dress med lys hud og slett hår.

Hvordan er det mulig? Er Google rasistisk? Nei, det skjer fordi algoritmene deres analyserer tekster og bilder med disse ordene. Artiklene handler om kvinner som blir diskriminert og oppsagt for sitt utseende. Algoritmene reflekterer dette innholdet uten å ta en aktiv avgjørelse om det er rett eller galt.

Privat

Dette kan være en diskusjon om teknologi.

I realiteten handler det om mennesker og mangfold.

Hvem lager algoritmene? Hvilke mennesker skaper den digitale infrastrukturen for samfunnet vårt? Hvem er de menneskene som bygger fremtidens løsninger og former verdenssynet hos barn og unge, den neste generasjonen?

Google kan drømme

Det er ikke til å feie under teppet at teknologibedrifter har et problem når det gjelder mangfold. Google har en hel avdeling dedikert til dette arbeidet og har 30,9 prosent kvinner i selskapet. På selskapets USA-kontorer er 3,6 prosent av de ansatte latinamerikanere. 2,5 prosent er afroamerikanere

Dette til tross for at afroamerikanere utgjør 14 prosent av den amerikanske befolkningen og representerer en økende forbrukergruppe med 1,2 billioner dollar i kjøpekraft.

Sammenlignet med 1960 er antallet kvinner i IT-sektoren i USA gått ned til 26 prosent. I EU ligger det tallet på 17,2 prosent, mens 31 prosent av kvinnene i land som Bulgaria har IT-relaterte jobber. Enkelte lokale teknologibedrifter oppnår den perfekte kjønnsbalansen på arbeidsplassen, noe Google bare kan drømme om.

Fremstilt som ofre

Mangfold handler ikke bare om kjønn og farge, men også utdanning. En leder fortalte meg en gang at den beste ansettelsen han gjorde i sin nye IT-bedrift, var en med doktorgrad i filosofi, fordi han laget gode systemer for hele selskapet. Ulik livserfaring og alder er også mangfold, og oppstartsbedrifter med globale ambisjoner glemmer ofte å dra nytte av pensjonerte fagpersoner med internasjonal erfaring fra olje og gass.

Vi ønsker oss mer mangfold i teknologimiljøene. Men for ofte gir vi ledere, vanskelige stillingsannonser og lukkede miljøer skylden for at mangfoldet ikke er større.

Debatter om temaet er som oftest negativt vinklet. Mennesker med «mangfold» blir fremstilt som ofre. Ja, teknologer må få øynene opp for det mangfoldet som ikke bare er kjekt å ha, men nødvendig for bunnlinjen

Men saken er at vi mennesker som representerer «mangfoldet», også må skjerpe oss. Vi er ikke ofre.

Vi har det som trengs for å unngå tabber som Googles tvilsomme algoritmer, Facebooks tvetydige redaktørrolle, eller Cambridge Analyticas misbruk av persondata. Vi må ta samfunnsansvar og velge å gå inn i de teknologiske miljøene hvor vår kompetanse er nødvendig.

Dra på jobbintervju

Vi som har tatt humaniora og studert filosofi og etikk, må slutte å sitte på gjerdet og betrakte den teknologiske utviklingen som noe skremmende og ukontrollerbart. Er du i offentlig sektor, lær deg «blockchain», eller blokkjede, for å forstå hvordan teknologien kan forenkle registre og ta vare på medborgernes rettigheter på best mulig måte. Tar du politisk økonomi eller journalistikk, ta noen fag i koding eller kunstig intelligens.

Hvis vi mennesker med «mangfold» ikke forstår verdien av vår kompetanse for teknologiutvikling fremover, hvordan skal en travel teknologigründer som driver med ansettelser, forstå det?

Hvis ikke vi klarer å komme på et jobbintervju og forklare hva vi kan bidra med ut fra livserfaring, kjønn, nasjonalitet, språkkunnskaper, alder, kultur, også videre, hvordan skal vi da få mer mangfold i bedriftene?

Jeg ville bidra

Etter å ha intervjuet over 50 beste teknologigründere i flere år, ville jeg dele min kompetanse, så jeg begynte i et oppstartsselskap som driver med blockchain.

Kan jeg noe om blockchain? Lite. Men jeg må være her.

Jeg må forstå blockchain fordi denne teknologien kan være til nytte for samfunnet. Hvordan kan vi skape inkluderende løsninger? Hvordan kan blockchain løse byråkratiet rundt migrasjon i Europa?

Det er kanskje for sent for meg å bli en del av Google. Men det er ikke for sent å gå inn i nye teknologier og selskaper hvor behovet for mangfold er stort. Slik kan man være med og utforme morgendagens løsninger og ta ansvar.