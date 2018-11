Enkelte kaller dette for «kvinneåret». Jeg liker ikke den betegnelsen fordi det antyder at vi kan slutte å fokusere på likestilling neste år. Jeg foretrekker å tenke på 2018 som «bevisstgjøringsåret». Vi er endelig blitt bevisst på at det er på høy tid å lytte til det kvinner har å si.

I mitt arbeid møter jeg kvinner fra noen av de fattigste stedene i verden. Når jeg spør dem hva som er viktig for dem, forteller de meg alltid det samme: et bedre liv for dem og deres barn. Og de vet at bedre helse er en vesentlig del av dette bedre livet.

Helse er forutsetning for bedre liv

Fattigdom og sykdom skaper en ond sirkel. Når folk blir syke, mangler de energi, tid og penger til å forbedre livsvilkårene for seg selv og sine familier. Når de derimot er i form, har de overskudd til å få en utdanning, starte en karriere og trives.

Helse er en forutsetning for et bedre liv, og for mange kvinner rundt om i verden er tilgang til prevensjonsmidler en forutsetning for bedre helse. Når kvinner kan planlegge sine svangerskap bedre, er de friskere, og barna deres blir også friskere.

Men millioner av kvinner og jenter har ikke tilgang til midlene og informasjonen de trenger for å bestemme om eller når de blir gravide. På grunn av det, forsvinner håpet både for dem selv, deres fremtid og deres familier.

Kort sagt kan vi ikke oppnå likestilling i verden inntil mødre- og barnehelse anses som en prioritet istedenfor et annenrangs mål.

Tall verdt å feire

Derfor er det som skjer i Norge denne uken, så viktig. Den 6. november er jeg i Oslo for å støtte verdens fond for mødre- og barnehelse, kjent som den globale finansieringsfasiliteten (GFF).

Mannen min, Bill, og jeg var en av de første bidragsyterne til GFF da den ble stiftet i 2015 fordi vi mener stiftelsens mål er en av nøkkelprioritetene i verden. GFF hjelper land med å oppfylle kvinners og barns helsebehov, fra tilgang til prevensjonsmidler og informasjon om familieplanlegging, til helsetjenester til mødre og nyfødte og riktig ernæring slik at barnas hjerner og kropper utvikler seg slik de skal.

Når det gjelder verdens fattigste kvinner, har Norge vært lydhør i lang tid. Ikke bare er Norge en av vertene for konferansen neste uke, men regjeringsmedlemmer offentliggjorde nylig at de ville fortsette å bidra med 600 millioner kroner pr. år til GFF frem til 2023.

Nå har andre land muligheten til å bygge videre på fremskrittene GFF allerede har støttet i 27 av verdens fattigste land.

Ta eksempelet i Den demokratiske republikken Kongo. I fjor valgte myndighetene i DR Kongo 12 prioriterte investeringer i 14 prioriterte regioner som tidligere er blitt forbigått, med mål om å redde livene til mødre og barn. Førsteprioriteten, som får tre fjerdedeler av bidragene, er å levere et grunnleggende sett med helsetjenester til kvinner og barn.

Slike initiativer er de mest kostnadseffektive, de har størst påvirkning og fører til de viktigste resultatene i kvinners og barns liv: fra familieplanlegging til pleie av mødre og nyfødte, samt helse og ernæring for småbarn.

På bare ett år gikk antall spedbarn i disse prioriterte områdene som ble brakt til verden av en faglært helsearbeider, opp med 14 prosent, og antall barn som fikk grunnleggende vaksiner, gikk opp med 25 prosent.

Disse tallene er verdt å feire fordi de betyr at tusenvis av kongolesere får muligheten til å lykkes – og fordi de beviser at GFF kan forbedre millioner av liv hvis den får bidragene som trengs.

Håper arbeidet kan fortsette

I januar reiste jeg til Burkina Faso og fikk nok en gang se hvordan helse gir kvinner flere muligheter og setter i gang en god sirkel. Jeg møtte en kvinne som het Mini. Hun fortalte meg om problemene med sitt første barn som konstant var syk. Hun måtte ta seg fri fra jobben i flere dager for å pleie ham. Familien brukte det lille de hadde av penger til å kjøpe medisiner og ble enda fattigere.

Med de to neste barna hennes var det annerledes. Takket være et lokalmøte for kvinner organisert av en forening kalt Alive & Thrive, lærte Mini at morsmelk inneholdt alt barna trengte for å bygge opp et sterkt immunsystem.

Makten lå i hennes hender. Derfor var de to yngre barna hennes friskere, og Mini kunne jobbe mer, tjene mer og bekymre seg mindre.

Det jeg liker med denne historien, er at Minis avgjørelse om å amme de yngre barna forandret fremtiden til det eldste barnet hennes også.

Hun vil sannsynligvis kunne betale skolepenger, og det er nøkkelen til det bedre livet hun drømmer om for alle de tre barna. Det er slike fremskritt som GFF kan tilby hundre tusenvis av kvinner i mange land.

Konferansen vil samle inn penger til GFF slik at dette viktige arbeidet kan fortsette de neste fem årene. Det er verdt å følge med på det som skjer. Norge har ledet an med sitt sjenerøse bidrag – og med sine interessegrupper blant andre bidragsytere.

Jeg håper at andre bidragsytere vil følge etter Norge. Fordi når vi lytter til kvinner og gir dem det de trenger for å dekke familiens behov, vil mange lokalsamfunn og land hjelpes på vei mot selvforsyning og vekst.

