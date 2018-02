Vi skal alle være pasienter en gang, og du tenker kanskje at å være pasient er en intuitiv rolle: At du er syk, du er på sykehuset for å få hjelp, og det er slutten på visa. Feil.

1. Innse at du ikke er helt unik

Absolutt alle pasienter jeg har hatt, har sagt til meg at deres tilfelle er et unikt ekstremtilfelle som legen aldri har sett maken til.

Jeg skjønner ikke hvor denne myten kommer fra. Jeg ser for meg at det er én lege som bare ikke får nok av sykdom, og derfor stadig blir overrasket over hver minste ting.

Hanne Sigbjørnsen

Dette er vel egentlig ikke en direkte feil du kan gjøre, men jeg velger å ta det med likevel for å etablere at jeg vet mer enn deg. Det tar oss videre til neste punkt:

2. Du skal ikke tro du kan mer enn oss

Jeg stjal dette punktet fra janteloven. Vi har minimum tre års utdannelse, ytterligere mange flere års erfaring og er i praksis eksperter på akkurat din tilstand (såfremt du er på en spesialistavdeling, vel å merke).

Vi vet faktisk bedre, og våre råd er verdt å høre på.

Med mindre du er kroniker. Kronikere kan mer om sin diagnose enn de aller fleste, og jeg bøyer meg i støvet for deres vurderinger.

3. Vi har stort sett alt du trenger på sykehuset, du trenger ikke pakke for en 6-ukers chartertur

En tommelfingerregel er at bagasjen din må få plass i et typisk treningssenter-skap. Får den ikke det, kan den være en fare for din egen helse. For SÅ små er faktisk rommene på sykehuset.

4. Ikke bli uvenn med naboen

Jeg har sett for mange nabokrangler til at det er gøy lenger. Alt fra stygge blikk til kasting av bekken på mannen i nabosengen fordi han snorker.

5. Si fra hvis du har vondt

Mange spør meg om det er vanlig at folk ber om for mye smertestillende, men problemet er ofte det motsatte. Folk er for stolte til å be om smertestillende.

Smerte gjør alt verre. Du slutter å spise, blodtrykket går i taket, du slutter å bevege deg og liggetiden på sykehuset forlenges.

Ja, det er litt skummelt med sterke smertestillende, men når ellers i livet får du muligheten til å ta dop under så kontrollerte forhold?

Kort oppsummert: Å bli frisk krever alltid litt egeninnsats.

