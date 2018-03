Overlege Anne Wæhre ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme og klinikksjef Kim Alexander Tønseth ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi tar opp et viktig tema i en kronikk i Aftenposten 22. mars.

De skriver om den eksplosive økningen i antall unge som vil skifte kjønn, og advarer mot det de kaller «misforstått snillisme» og «behandlingsivrige sexologer» som setter ungdommene på hormonkurer uten nødvendig kompetanse eller utredning.

Det er svært viktig at unge mennesker som ønsker å skifte kjønn blir grundig vurdert av eksperter på området. Denne ekspertisen befinner seg i dag på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Rikshospitalet i Oslo. Vi vet at mange fortvilte unge mennesker i dag venter altfor lenge på behandling. Derfor vil vi styrke behandlingstilbudet.

Helse Sør-Øst ser nå på hvordan vi kan bygge opp et tilbud i regionene og hvordan overgangen mellom kommune og sykehus kan bli bedre. Dette er avgjørende for å få et mer tilgjengelig tilbud i hele landet. Jeg har også bedt Helsedirektoratet utarbeide nasjonale faglige rammer for å sikre at behandlingen på alle nivåer blir faglig forsvarlig og best mulig for hele pasientgruppen.

Juridisk versus kroppslig skifte

Kronikkforfatterne mener jeg tar lett på kjønnsskifte. De viser til at jeg har sagt at det bør være opp til enkeltmennesket å avgjøre hvilket kjønn det tilhører. Denne uttalelsen handlet ikke om kroppslig kjønnsskifte. Den omhandlet lov om juridisk kjønn, som er basert på at personers identitet er et subjektivt anliggende, at man skal kunne endre kjønn i pass og offentlige dokumenter uten å måtte gjennomgå medisinsk behandling.

Et kroppslig kjønnsskifte er en større og mer kompleks problemstilling som krever grundig faglig utredning og spesialisert kompetanse.

Helsehjelp til unge som strever med kjønnsidentiteten sin handler om mye mer enn å skifte kjønn. Kronikkforfatterne forteller at mange av dem som opplever å være født i feil kropp strever med depresjon, traumer og selvmordstanker. Det er viktige problemstillinger.

Vi vet at mange ungdommer, spesielt unge jenter, har psykiske plager. Mange av dem sliter med angst og strever med å finne ut hvem de er og hvordan de bør være. Vi må sørge for at disse unge menneskene får hjelpen de trenger. Derfor er vi i full gang med å bygge opp bedre helsetjenester til unge ute i kommunene. Det har ført til flere helsesøstre og flere psykologer.

Nasjonens sønner eller døtre

Ungdommer som strever og grubler på om de er født i feil kropp, trenger i første rekke noen å snakke med om vanskelige følelser og kaotiske tanker.

Lederne ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ber meg ta ansvar for behandlingsivrige sexologer som påfører nasjonens døtre mørke stemmer og tapt fruktbarhet. Jeg er mer opptatt av hva vi sammen kan gjøre for å gi fortvilte unge mennesker rask og god behandling – enten de forblir nasjonens døtre eller blir nasjonens sønner.

Det skal jeg ta ansvar for.

