Torbjørn L. Knutsen og Bernt Hagtvet slenger rundt påstander om den lave intellektuelle tilstanden hos norske studenter. Vi kan lese at studenter visstnok leser mindre og har lite skrivetrening. Ikke tar de ordentlige notater heller, og jammen unnlater de ikke å systematisere disse ordentlig også.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette vitner om en nedlatende holdning ovenfor studenter og påstander uten hold i virkeligheten.

Som talsmenn for en faktabasert diskusjon fremstår det absurd når innleggsforfatterne ikke evner å vise til én eneste kilde for sine påstander, mens de hamrer løs på hva de mener er tilfeldig referanseføring fra studentene.

Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Studerer 35 timer i uken

La oss se på arbeidet studentene legger ned. Studiebarometeret viser at norske studenter i gjennomsnitt bruker rundt 35 timer i uken på studiene. Når studentene bruker snaut åtte timer i uken på betalt arbeid, så mener vi det er en urettferdig karakteristikk.

Forfatterne advarer ubegrunnet om at norske studenter står i fare for å bli utkonkurrert av sine medstudenter i andre europeiske land. Undersøkelsen «Education at a Glance» viser at norske studenter kommer på 6. plass av samtlige OECD-land, kun slått av tre europeiske land.

Vi blir passivisert

De hevder også at norske studenter «dulles med». Igjen må vi spørre hvor i all verden de får det fra? Vi i NSO mener vi studenter må bli utfordret og aktivisert i undervisningen og få ta del i forsknings- og utviklingsarbeidet.

Dette er, og skal være, krevende arbeid. I stedet blir vi passivisert i forelesningene.

Studentene ønsker å bidra aktivt i undervisningen, men da må jammen undervisere også være med.

Til slutt foreslås det å redusere antall studenter i høyere utdanning som et kvalitetsfremmende tiltak, noe som ikke gir mening når de selv fremholder viktigheten av at høyere utdanning ikke skal bidra til økte forskjeller.

Vi er enig i én ting. Ja, Knutsen og Hagtvet, norske studenter fortjener bedre. Bedre enn deres nedlatenhet.