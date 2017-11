Åge Hareide har fått Danmark til VM. Da han trente det norske landslaget gikk det ikke så bra. Lars Lagerbäck fikk Island til VM. Med Norge klarte han det ikke.

Konklusjonen er åpenbar – det er spillerne som er problemet.

Selv om Fotball-Norge møter alle mesterskap og landskamper med entusiasme, så begynner det å bli svært lenge siden forventningene inntraff.

Det er nå snart 20 år siden Norge var med i et VM. Det skyldes nok ikke trenerne eller hva som skjedde i hver kamp.

Årsaken er mer fundamental og ligger utenom fotballen. Norge kan ikke bli god i fotball uten at vi løser disse strukturelle problemene!

I ethvert land er det bare en liten andel av befolkningen som har talent for å bli god i idrett. Ikke minst stå-på-vilje til å gjøre den innsatsen som kreves. Å bli god kan bety at en må trene kanskje så mye som 40 timer i uken, 2000 timer i året. Ofte blir det hevdet at en samlet må ha 10.000 timer med velorganisert trening for å komme i toppsjiktet.

Må ha gode treningsmuligheter

Samtidig er det en stor risiko å satse på idrett. Langt fra alle lykkes. Noen faller ut på grunn av skader. Andre når aldri toppen. Om din beste plassering er nummer 17, vil belønningen i form av sponsorinntekter og berømmelse være marginal.

For å redusere risikoen og for å maksimere resultatet er det naturlig at talentene velger å satse på en av de idrettene som er populære i et land. Mange står ikke engang ovenfor et valg. De blir tatt med på ski eller på fotball-løkka som barn, deltar i skolemesterskap og så videre.

Kun de mest populære idrettene vil gi gode treningsmuligheter og ikke minst, anledning til å konkurrere på et høyt nivå.

Der brasilianerne satser på fotball, «mister» Norge mange til vintersport. Mens store land, som USA og Russland, kan satse på mange idretter krever det mer fokus fra de små. Det blir akkurat som i næringslivet – «sats på kjerneområdene» heter det også der.

Når et lite land som Island kan gjøre det godt i fotball og håndball skyldes det selvfølgelig at de har fokusert på disse idrettene. De mister få talenter til langrenn, hopp, skiskyting eller alpint.

Kan ikke forby vinteridrett

Skal Norge ha en mulighet til å lykkes i fotball, må vi løse disse strukturelle problemene. Nå kan vi ikke forby vinteridrett. Likeledes vil det kreve tålmodighet å vente på at klimaendringene skal fjerne snøen og med det interessen for disse idrettene.

Vi kan altså ikke gjøre så mye med den befolkningen vi har. Løsningen må være å skaffe nye innbyggere.

En kortsiktig tanke kan være å importere gode spillere og gi dem norsk statsborgerskap. Det vil nok være politisk vanskelig, og det er vel heller ikke noe stort ønske for verdens beste fotballspillere å emigrere til Norge.

Det vi kan gjøre er å øke innvandringen fra land der fotball står sterkt. Nå er nok interessen ikke så veldig stor blant tyskere og engelskmenn, men fotball er også en viktig idrett i en rekke fattige land. Der kan mange være motivert for å flytte til Norge. Nå er det også slik at innvandrerne ofte klumper seg sammen når de kommer hit. Det kan vi utnytte.

Fotballarenaer fremfor Munchmuseum

Tøyen er et godt eksempel. Riv Munchmuseet og bygg fotballarenaer. Gjenta opplegget til islendingene og sats på å bygge opp gode fotballmiljø. Ansett gode trenere, få inn kjente forbilder og mer eller mindre tving alle til å delta. Med målrettet innsats vil vi se resultater allerede om 10 år, om 20 år har vi et landslag langt oppe på FIFA-rankingen. Kanskje kan vi da addere en VM-medalje til innvandrerregnskapet?

Les også: