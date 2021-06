Hvem representerer OBOS-medlemmenes interesser?

Ulf-Petter Binfield Obos-ansatt og delegat til generalforsamlingen

Siv Berg OBOS-ansatt og delegat til eneralforsamlingen

Lars-Ørjan Reinholdsson Obos-ansatt og delegat til generalforsamlingen

Jesper Stacke Obos-ansatt og delegat til generalforsamlingen

Daniel Walter Obos-ansatt og delegat til generalforsamlingen

«Obos-opprørernes» forslag vil gjøre det dyrt og vanskelig å bygge, skriver Obos-ansatte som også er delegater til generalforsamlingen. Foto: Knut Snare

Vi ansatte og delegerte stiller ikke som stemmekveg for noen, men som medlemmer med et stort hjerte for boligbyggelaget Obos.

På vegne av de ansatte i Obos ønsker vi å svare på kritikken som fremsettes mot vår deltagelse som delegater til generalforsamlingen, og samtidig bidra med informasjon om Obos’ virksomhet.

De som kommer med den hardeste kritikken, hevder å snakke på vegne av Obos-medlemmene. Vår mening er at de har politiske målsettinger som i liten grad representerer alle de 514.000 medlemmene våre.

Kritikerne ønsker tilsynelatende ikke en helhetlig og åpen behandling av kompliserte juridiske, politiske og økonomiske spørsmål. De ønsker at deres ytterliggående forslag til endringer i Obos’ vedtekter, ledelse og videre drift skal avgjøres allerede nå på generalforsamlingen 22. juni, uten en samlet, helhetlig og faglig basert utredning. Dette er dypt useriøst.

Kupper generalforsamlingen?

Kritikerne beskylder Obos-medlemmer som er ansatt i boligbyggelaget, for å ha kuppet valget av delegater til årets generalforsamling fordi en del ansatte har meldt seg som delegater. Et hovedmål for kritikernes aksjon er å frata denne delen av Obos' medlemsmasse deres demokratiske rettigheter.

Aksjonsgruppen innhentet en juridisk betenkning for å undersøke om det var hjemmel til å innskrenke våre medlemsrettigheter. Utredningen fastslo imidlertid entydig at det ikke finnes lovgrunnlag for dette.

Det fremstår for øvrig som underlig at en aksjonsgruppe som oppretter egne chattekanaler for koordinering under generalforsamlingen, beskylder ansatte i Obos for å kuppe den.

De utarbeider stemmeveiledere til saker og kommer med lister over kandidater som via benkeforslag kan fylle Obos' representantskap med en «gruppe som kan jobbe sammen».

Vi stiller ikke som stemmekveg for noen, men som medlemmer med et stort hjerte for boligbyggelaget Obos.

Forslag vil fordyre bygging

Det er blitt grundig omtalt i mediene at styret i Obos innstiller på å utsette eller forkaste de fleste forslagene som er kommet inn til generalforsamlingen. Det er ikke blitt skrevet noe om hva forslagene vil innebære for veldig mange medlemmer i Obos hvis de blir vedtatt.

For eksempel vil flere forslag legge sterke begrensninger på hva og hvor Obos kan bygge, og gjøre det dyrt og vanskelig å bygge i det hele tatt.

Det foreslås også at Obos skal selge boliger under markedspris – noe intet boligbyggelag i Norge gjør i dag – og som raskt ville tappet laget for økonomiske ressurser og handlingsrom.

En rekke av forslagene som er sendt inn, vil raskt svekke Obos’ evne til å skaffe medlemmene gode boliger og sikre dem forkjøpsrett.

Andre forslag vil begrense Obos' evne til å kjøpe nye tomter fordi Obos vil måtte ta andre hensyn enn konkurrentene. Det vil sannsynligvis føre til sterk reduksjon og kanskje stopp i byggingen av nye Obos-boliger.

Politisk motivert detaljstyring

Over halvparten av forslagene til generalforsamlingen er fremmet av fire forslagsstillere med bakgrunn fra partiene Rødt og SV, bosatt i Oslo. Dette er ikke representativt for Obos-medlemmer flest, som hverken deler deres politiske grunnsyn eller er bosatt i Oslo.

Vi tror at Obos' medlemmer er mest opptatt av at boligbyggelaget de er medlem av, skal oppfylle hovedformålet, som er å skaffe og forvalte boliger for medlemmene, og at veldig få ønsker en politisk motivert detaljstyring av Obos.

Det er viktig for medlemsdemokratiet i Obos at man arbeider seg grundig gjennom de innkomne forslagene frem til neste års generalforsamling. Alle forslagsstillere bør kunne støtte denne behandlingsmåten.

