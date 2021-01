Ap bør utvise et mer saklig og etterrettelig nivå

Hege Storhaug Informasjonsleder, Human Rights Service

Julie Dahle Fagskribent, Human Rights Service

Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen

Påstander som rettes mot HRS, bidrar også til hatmeldinger.

20 år etter drapet på Benjamin er rasismeproblemet større og synligere, skriver byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og byråd Rina Mariann Hansen i Aftenposten 26. januar.

Arbeiderpartipolitikerne nevner både drap, ekstremisme og fremmedfiendtlige holdninger i samme åndedrag som de nevner Human Rights Service (HRS). Johansen og Hansen tillegger HRS eierskap til høyreekstremisme og konspirasjonsteorier – uten dokumentasjon, men rikt med insinuasjoner.

Skjevt forhold til dokumentasjon

Som «dokumentasjon» på HRS’ «høyreekstremisme og konspirasjonsteorier», lenkes det til en artikkel på rights.no der vi kritiserer Aftenposten for å ha et usedvanlig skjevt forhold til nettopp krav på dokumentasjon. HRS avkreves dokumentasjon på ethvert utsagn, mens andre slipper unna med påstander.

Annen «dokumentasjon» som det lenkes til, er at Sumaya Jirde Ali trakk seg fra offentligheten grunnet hets. HRS har aldri hetset henne. En annen lenke forteller om hetsen av Faten Mahdi al-Hussaini. Hun har vi heller aldri hetset. I så fall må jo Johansen og Hansen kunne dokumentere det – og Aftenposten burde etterlyst det.

Informasjonsleder Hege Storhaug og fagskribent Julie Dahle i Human Rights Service. Foto: Privat

Videre heter det at en del av våre saker bidrar til å fylle «kommentarfeltene til aviser og oss politikere med hatmeldinger». Her kunne det jo også vært bedt om dokumentasjon. Men vi kan legge til at slike påstander som rettes mot HRS, også bidrar til hatmeldinger. Vi antar at det ikke er behov for dokumentasjon?

Viktig å bekjempe psykisk og fysisk vold

Når Aftenposten lar slik reell hatretorikk bli publisert, henger det kanskje sammen med at de på lederplass nylig hevdet at HRS ikke «representerer noe støtteverdig»?

Arbeiderpartiet bruker aktivt HRS i sitt politiske spill mot den sittende regjeringen, både fra Stortingets talerstol og i mediene. Partiet er bevisst uredelige, som tidligere påpekt av både HRS og av justisministeren.

HRS har gjennom 20 års engasjement banet vei med upopulære problemstillinger. Vi har avdekket sosiale handlinger og kulturelle holdninger som har skadet undertrykkede kvinner og barn. Det er et viktig arbeid for å bekjempe psykisk og fysisk vold mot samfunnets svakeste.

HRS er tuftet på menneskerettigheter og har oppnådd realpolitiske viktige gjennomslag, også med støtte fra Ap.

Ikke skyt budbringeren

Mange i Norge kunne nok ønske å gi sin stemme til Ap – dersom de var som sitt søsterparti i Danmark. Den sosialdemokratiske danske regjeringen har visjon om null asylinnvandring og avvisning av maktislam. Det er slått fast at «islam skal tilpasse seg Danmark, ikke omvendt». I Danmark er det altså sosialdemokratisk å tenke som HRS.

Etter alle disse årenes dyrekjøpte erfaringer – Ap innrømmer jo selv at det er problemer både med innvandringen og integreringen – velger likevel Ap å skyte budbringeren. De er godt hjulpet av medienes klikkvennlige appeller til følelser.

Som politisk tenketank forholder imidlertid HRS seg til empiri. Påstandene Johansen og Hansen kommer med, er særdeles alvorlige. Hat avler hat. Vi forventer et mer saklig og politisk etterrettelig nivå. Debatten må inn på et anstendig spor.