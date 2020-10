Pynt viktigere enn aktivitet på Jordal?

Nå nettopp

Skateparken vår råtner på rot.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skaterne på Jordal ønsker et anlegg i betong.

Jeg leder en rulleklubb i Oslo. Vi har basen vår i skateboardparken på Jordal. Der har vi bygget og drevet parken siden 2008. Vår filosofi er: Positiv aktivitet fortrenger negativ aktivitet.

Vi har skapt et gratis tilbud til alle, der brukeren selv bestemmer hvor mye og når det skates. Vi har ikke treningstider eller trenere. Vi organiserer ikke aktiviteten, men legger kun til rette for den. Jeg pleier å si at skating er løkkefotball anno 2020.

I arbeidet med klubben har vi vært veldig opptatt av at brukerne skal bidra i utforming av skateparken. Siden 2017 har vi lagt store ressurser i å få til et anlegg i betong. Vi har laget en grundig utredning om hvorfor vi ønsker betong, hva anlegget betyr for byen og brukerne. Klubbens brukergruppe har laget skisser over hvordan fremtidens anlegg skal utformes. Alt ligger klart for at anlegget kan bygges. Kommunen sier dette skal vi ha!

Modell for et fremtidig skateanlegg på Jordal. Foto: Illustrasjon: Betongpark AS

40 prosent av parken er stengt

Så skulle det komme ny Jordal Amfi, parken skulle rehabiliteres og en bekk skulle frem i dagen. Entusiasmen var stor, nå skulle vi vel klare å få til ny skatepark? Nå skulle det bli mer aktivitet for alle.

Nå kan vi se Espen Shampo Knutsen vise NRK rundt i det nye, fine anlegget og stille til intervju med Aftenposten. Her forteller han om hvor fint det blir med ny skatepark og anlegg for amerikansk fotball. Men er det sant?

Fakta er at det blir «pyntet» med bekk og planter for millioner. En flott tursti skal tiltrekke folk på søndagstur. Men hva skjer under all pynten? Lekeplassen i øvre del av parken er halvert i størrelse, fotballbanene får ikke undervarmen de er lovet, klubbhus og tribuner blir allikevel ikke pusset opp.

Og skateparken vår? Den råtner på rot. Vi har tusenvis av brukere, men 40 prosent av parken er stengt. Den er farlig. Så oppsummert har alle pengene gått til pynt, på bekostning av positiv aktivitet. For oss betyr det at det kun er spørsmål om tid før den negative aktiviteten tar overhånd.

Nå må fornuften styre litt i Jordal-prosjektet. Dere som bestemmer her i byen, må sikre at det som nå holder på å skje, ikke skjer. Pynt er kult, det, men ikke på bekostning av barn i aktivitet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.