Kort sagt, søndag 20. februar

6 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Vaksinemotstand. Taxinæringen. Dette er dagens kortinnlegg.

Terrorisme og vaksinemotstand

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har nettopp lagt frem sin årlige trusselvurdering. Det nye i PSTs beskrivelse av trusselbildet er at konspirasjonsteorier, vaksinemotstand og «antistatlige overbevisninger» nå løftes frem på linje med de tradisjonelle truslene fra islamister og høyreekstremister (Aftenposten 12. februar).

Det er oppsiktsvekkende at PST på denne måten bidrar til hetsen og stigmatiseringen som har rammet en minoritet som av svært ulike grunner ikke har ønsket å la seg vaksinere mot covid-19.

Denne gruppen bør møtes med saklig informasjon og dialog, ikke med utspill av den typen PST kommer med.

Vaksinemotstand sauses sammen med høyreekstremisme. Og konspirasjonsteorier om koronapandemien hevdes å være et samlende tema for gruppen som gir uttrykk for «antistatlige overbevisninger», hvor retorikken preges av hatefulle ytringer, trusler og oppfordringer til vold og terror.

Også betegnelsen «antistatlige holdninger» er betenkelig. I et liberalt demokrati som Norge bør myndighetene selvsagt finne seg i hard kritikk av sin politikk.

Ikke minst de mange tiltakene som er tatt i bruk ved bekjempelsen av den pågående pandemien, har utløst en heftig og nødvendig debatt om maktmidlenes legitimitet versus borgernes frihet og rettigheter. Hvis PST nå skal gå inn og vurdere lovligheten av offentlig fremført maktkritikk, er vi på ville veier.

Ved pressekonferansen i forbindelse med trusselvurderingen uttalte PST-sjef Hans Sverre Sjøvold at PST ikke ønsker å være noe meningspoliti. Jeg er redd PSTs uttalelser om både vaksineskepsis og «antistatlige overbevisninger» tyder på at det motsatte blir resultatet.

Stig S. Frøland, professor i medisin

Synsing om taxinæringen

Gjennom flere år har jeg oppfordret Aftenposten til å synse litt mindre og drive litt mer journalistikk om taximarkeder for å sikre bedre bakgrunn for både egne og lesernes meninger.

Det har vært forgjeves. Avisens leder 15. februar føyer seg inn i rekken av synsing uten å ha faktagrunnlaget i orden.

Her er noen spørsmål som kunne ha vært stilt, hvis journalistisk nysgjerrighet, og ikke en politisk agenda, sto fremst:

Hvorfor er det fortsatt antalls- og prisregulering i alle de store EU-landene?

Hvorfor var den påståtte dysfunksjonaliteten i Norge bare til stede der konkurransen har vært stor, og maksimaltakstene opphevet i over 20 år?

Hva sitter sjåfører igjen med når antall biler i markedet fordobles?

Hvorfor advarte Forbrukerrådet sterkt mot frikjørere uten tilknytning til sentral?

Hvem kontrollerer i dag «plattformselskapenes» omsetning, frikjørernes taksametre og om de overhodet brukes?

Mange flere spørsmål kunne ha vært stilt. Svarene finnes, men Aftenposten synser i vei uten å ha undersøkt noe som helst.

Atle Hagtun, tidligere redaktør i Norges Taxiforbund