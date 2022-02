Amnestys «rapport» forvrenger sannheten om Israel

Alon Roth Israels ambassadør til Norge

Regjeringen og Knesset (bildet) reflekterer mangfoldet og inkluderingen som er et eksempel på Israel, skriver innleggsforfatteren.

Vi skaper inkludering i Israel. Ikke unntak, som er apartheid. Det er realiteten.

Å kritisere er demokratisk. Å demonisere er feil. Å vanære er en synd.

Amnestys «rapport», omtalt i Aftenposten, gjør de to sistnevnte. Den vanærer millioner av mennesker som led fryktelig under apartheid, under ekskludering. Og den demoniserer ved å forvrenge virkeligheten, fakta og sannheten om Israel.

Som den nazistiske propagandaministeren Joseph Goebbels pleide å si: «Gjenta en løgn ofte nok, og den blir sannhet.»

Inkludering råder

I demokratiindeksen i Economist International 2021 klatret Israel opp til 23. plass, høyere enn mange vestlige demokratier. Hvordan står dette i stil med Amnestys anklager?

Jeg oppfordrer til å dra til Israel for å se, eller gjennom denne artikkelen lese, hvordan inkludering råder: Se jøder, muslimer, kristne og bahaier jobbe sammen på sykehus, i etater, i diplomatiet, ved universitetet, med forskning, i kulturen, på supermarkeder – overalt.

Kom til Technion i Haifa for å se hvordan arabiske ingeniørstudenter står side om side med jødiske for å skape innovasjonsmirakler. Se hvordan Israel Innovation Authority lanserer et program til 613 millioner kroner for å fremme høyteknologi i det arabiske samfunnet. Et budsjett som vil skape entreprenørskapssentre, teknologiske akseleratorer, engleinvestorer, innovasjonsinkubatorer med mer.

Er dette apartheid?

Sitter sammen

Jeg inviterer deg til å komme til tre universiteter – Tel Aviv, Jerusalem, Ben-Gurion – og se den enorme prosentandelen arabiske studenter, som har doblet seg de siste ti årene.

Kom til Weizmann Institute of Science for å se arabiske phd-studenter bygge fremtidige gjennombrudd for å bedre folks liv.

Jeg inviterer deg til å se inkluderingen i domstolene, der jøder og arabere dømmer i de mest sensitive sakene – innenfor rettsstatens rammer. En arabisk dommer sendte den israelske ekspresidenten i fengsel.

Er dette apartheid?

Opplev arabiske og jødiske familier sitte sammen på strendene i varme kvelder, på restauranter og kaffebarer i våre felles byer.

Arabere på Vestbredden kan henvende seg til det israelske rettssystemet, inkludert Høyesterett hvis de trenger det, med en god sjanse til å vinne. Slik det skal være.

Er alt dette apartheid?

Uvitenhet fra Amnesty?

Israel har en utrolig mangfoldig regjering hvis ministre er jøder, arabere, sekulære, religiøse, funksjonshemmede og medlemmer av LHBT. I andre land blir folk drept for sin ideologi, seksualitet og religion, mens regjeringen og Knesset reflekterer mangfoldet og inkluderingen som er et eksempel på Israel.

Israel ble grunnlagt som det jødiske nasjonalhjemmet, som et demokrati der alle borgere er like ved loven, får lik behandling og garanteres grunnleggende friheter for alle: Stemmerett, religions- og ytringsfrihet, fri presse og en uavhengig Høyesterett.

Israel anerkjenner 15 distinkte religiøse grupper, ivaretar deres tradisjoner og høytider og beskytter deres steder for tilbedelse.

Amnestys påstand om at Israel ble grunnlagt på «diskriminering» av arabere må derfor bæres av enten uvitenhet eller ren ondskap.

Uten forankring i virkeligheten

Amnestys «rapport» er forvrengt med rystende påstander i en samling av upålitelige, villedende usannheter og partiske synspunkter uten forankring i virkeligheten.

Den fremstiller Israel og dets ledere som unikt onde, kritiserer Israel på en måte som ikke tilsvarer noe annet land, og stiller spørsmål ved Israels grunnleggende rett til å eksistere.

Den støtter anklager fra en terrororganisasjon som Hamas, men motstår slik bebreidelse om de mest korrupte og morderiske regimer som Syria eller Iran.

Mot Israel brukes dobbeltmoral og demonisering, hvilket er de eksakte komponentene i moderne antisemittisme, ifølge International Holocaust Remembrance Alliance, som Norge er medlem av.

Vi skaper inkludering i Israel. Ikke unntak, som er apartheid. Det er realitet og fakta. Kom og se virkeligheten, konteksten, sannheten.