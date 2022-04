Aftenpostens spaltist bommer om NRKs Russland-dekning

Sigurd Falkenberg Mikkelsen Utenriksredaktør, NRK

11. apr. 2022 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

Sigurd Falkenberg Mikkelsen er utenriksredaktør i NRK.

Jeg er uenig i premissene for Anki Gerhardsens kritikk.

Aftenpostens spalte «Medierevisjonen» har ofte verdifull kritikk og interessante perspektiver om hvordan norsk presse fungerer, inkludert oss i NRK.

Den siste spalten synes jeg derimot ikke treffer særlig godt. Der spør Anki Gerhardsen: «Hvorfor snakker ikke journalistene med russere?»

Jeg er uenig i premissene for kritikken hennes.

Det russiske perspektivet er åpenbart viktig. Derfor har vi også en fastboende korrespondent i Moskva. Vi har også valgt å reise tilbake, til tross for de nye russiske medielovene. Med så mange og lange sendinger som vi nå har i forbindelse med krigen, blir det naturligvis mye direkterapportering for våre utsendte.

NRK har også intervjuet regjeringstro russere flere ganger. Det har vi gjort både før og etter krigsutbruddet, eksempelvis i TV-programmet Urix 23. februar eller i denne nettartikkelen publisert 27. mars: «Sanksjonene fører til delvis tomme butikkhyller i Russland.»

Det er også viktig å være klar over at arbeidsforholdene for journalister i Russland er svært krevende etter krigsutbruddet og de påfølgende nye medielovene. Det er vanskelig for vestlige medier å få russere i tale, uansett hvilket politisk ståsted de har.