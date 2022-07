Kort sagt, onsdag 20. juli

Debattredaksjonen

12 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Avtalen om Hongkong. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fortsatt feil å kalle avtalen en feilvurdering

I et kortinnlegg 7. juli kritiserte jeg Aftenpostens leder om Hongkong, som hevdet at det var «en tragisk feilvurdering» at britene fikk til en felles erklæring med Kina i 1984. Arne Melsom svarte meg i et kortinnlegg 13. juli. Han har rett i at den 99-årige leieavtalen av 1898 kun gjaldt New Territories, og at britene traktatmessig ikke var forpliktet til å avstå Kowloon og Hongkong i 1997. Men det endrer ikke min kritikk av Aftenpostens leder.

Felleserklæringen skulle sikre et fortsatt liberalt, demokratisk og økonomisk styresett frem til 2047. Britene måtte forvente at den ble overholdt, selv om det kanskje var naivt overfor kommuniststaten. Men å kalle det feilvurdering er og blir misvisende hensett til det politiske presset Storbritannia var utsatt for. Å overdra de tre regionene og prøve å bevare Hongkongs selvstendige status var eneste utvei. At de autoritære overgrepene som har skjedd siden 1997, er tragiske, er imidlertid åpenbart.

Gunnar Langlo, jurist