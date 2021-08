Jeg beklager at Norge sviktet deg, Afghanistan

Pamir Ehsas Advokatfullmektig og student ved Universitet i Oxford

Flere tusen menn, kvinner og barn er internt fordrevet i Afghanistan, og mange bor i telt i parker i Kabul.

Du fortjente en bedre skjebne.

Det afghanske folks blod er blitt ofret i 40 år på grunn av Vestens løfter om demokrati, menneskerettigheter og likestilling. Sannheten er at vi bombet landet til ruiner, og nå forlater vi dem i hendene på terroristene vi skapte.

Å svekke Taliban-regimet var hovedmålet for invasjonen. Likevel har Taliban inntatt presidentpalasset i Kabul. Afghanistans president Ashraf Ghani har forlatt landet for å unngå et blodbad.

Dette symboliserer krigen i nøtteskall: Vesten veksler mellom å støtte og angripe terrorgrupper på grunn av kortsiktige politiske interesser.

Det afghanske folk lider

USA og deres nærmeste allierte bevæpnet islamistiske terrorgrupper i Afghanistan fra 1970-tallet til 1990-tallet for å bekjempe den kommunistiske staten i Afghanistan. Etter at Sovjetunionen og den kommunistiske afghanske staten raknet i 1989, begynte disse terrorgruppene å angripe hverandre.

Vesten vendte et blindt øye til at millioner av afghanske sivile ble drept av vestlig bevæpnede terrorgrupper.

Det afghanske folk led i stillhet. De ble møtt med lukkede dører av de samme landene som forårsaket deres lider. Da Vesten begynte å fiendtliggjøre muslimer ved årtusenskiftet, ble terroristene de hadde trent og bevæpnet, plutselig fienden.

Den islamistiske terrororganisasjonen Al-Qaida ledet av saudiske Osama bin Laden angrep USA 11. september 2001. Vestens svar var at det afghanske folk skulle bøte med livet for disse ugjerningene.

Det tok et par måneder før Taliban-regimet var borte.

Vesten har feilet

Tre norske statsministere lovet det afghanske folk fred, demokrati og menneskerettigheter.

Etter at Taliban ble bekjempet i 2001, ga Vesten makten til en rekke med korrupte krigsforbrytere som vi støttet i 20 år. Den afghanske økonomien ble aldri bygget opp.

Vestlige styrker og afghanske myndigheter sto bak flere sivile drap enn alle terrorgruppene i landet. Vesten har feilet militært og økonomisk i Afghanistan.

Fakta Talibans fremrykking i Afghanistan USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

15. august inntok Taliban hovedstaden Kabul og presidentpalasset.

President Ashraf Ghani forlot landet samme dag. Kilde: NTB Vis mer

Statsminister Erna Solberg (H) vil for oss afghanere alltid bli husket for å hylle Malala Yousafzai for sitt arbeid, men samtidig forlatt millioner av jenter som henne i hendene på de som skjøt henne: Taliban.

Kjell Magne Bondevik (KrF) vil alltid bli husket for å være presten som sendte bombefly til Afghanistan.

Jens Stoltenberg (Ap) vil alltid bli husket for å ha ledet Nato, som sto bak flere sivile drap enn Taliban.

Løftet om å invadere Afghanistan for å skape et fredfullt sted bygget på demokrati og menneskerettigheter var en illusjon.

Nobel fredsprisvinner Malala Yousafzai og statsminister Erna Solberg (H). Her er de avbildet i forbindelse med en utdanningskonferanse i Oslo i 2015.

Ingen politisk brikke

Jeg har kontaktet alle stortingspolitikerne i utenrikskomiteen og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H). Jeg har oppfordret Norge til å bruke sitt sete i FNs sikkerhetsråd til å forhindre at Taliban tar over landet igjen.

Med unntak av Ola Elvestuen (V), valgte ingen å svare oppropet mitt. Det til tross for at jeg hadde samlet inn 3000 underskrifter.

Idet hjemlandet mitt falt sammen, deler de samme politikerne som ikke ønsket å vie sin tid til konflikten, støtteerklæringer til det afghanske folk på sosiale medier.

Det er med tungt hjerte jeg kaller meg norsk-afghaner i dag

Dere lyttet aldri, og nå som valget står for tur, deler venstresiden bilder av afghanske barn for å hanke inn stemmene våre. Regjeringen mener på sin side «at de har oppnådd målet om at Afghanistan ikke skal bli en frihavn for terrorisme».

Våre afghanske barn, mødre, kvinner og menn er ikke politiske brikker dere kan manipulere for politisk makt.

Jeg blir uvel av den politiske opportunismen deres og fraværet av en moralsk samvittighet.

Det er med tungt hjerte jeg kaller meg norsk-afghaner i dag.

Afghanistan, jeg beklager for at Norge sviktet deg.

Du fortjente en bedre skjebne.