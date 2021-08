Skjerpet straff i sårbare områder vil fungere

Jon Helgheim Innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Hverken Aftenposten eller MDG forstått hvorfor et slikt tiltak må til, skriver Jon Helgheim.

Politikerne ble lurt til å tro på at straff ikke fungerer. Nå må vi snu.

Aftenposten går på lederplass mot Oslo Frps forslag om skjerpede straffesoner i utsatte og sårbare områder, det samme gjør MDG.

Aftenposten skal ha for at de som en av svært få har tatt seg tid til å lese forslaget. Avisen har forstått at det ikke handler om å straffe noen hardere basert hvor de bor, eller hvor de kommer fra. MDG har derimot ikke tatt seg bryet med å lese forslaget og fortsetter å spre vrangforestillinger.

Dessverre har hverken Aftenposten eller MDG forstått hvorfor et slikt tiltak må til.

Pøblene risikerer lite

Fremskrittspartiet vil innføre doble straffer for å beskytte sårbare boområder og fjerne kyniske kriminelle som forsøker å rekruttere minoritetsungdom i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Mandag kveld så vi et grelt eksempel på utviklingen, der 20–30 ungdommer gikk til brutalt angrep på politiet på Mortensrud. Slåsskamper, politiangrep, vold, ran og bæring av våpen er blitt dagligdags.

I dag risikerer pøblene som står bak kriminaliteten, svært lite. I stedet er det de lovlydige borgerne som må ta støyten. Dette fører til nyrekruttering av unge kriminelle, og slik sluttes en ond sirkel av elendighet for lovlydige borgere på Mortensrud og Groruddalen.

Det er verdt å merke seg at ungdomskriminaliteten har økt i takt med at straffenivået for ungdom er blitt redusert. I 2011 fjernet i praksis Stortinget fengselsstraff for unge kriminelle. I 2015, året etter at den nye loven trådte i kraft, begynte ungdomskriminaliteten å stige.

Politikerne ble lurt til å tro på at straff ikke fungerer. Nå er denne politikken forsøkt. Det gikk galt, og nå må vi snu.

Snudd på hodet

Noen har kalt Frps forslag et brudd på Grunnloven. Noe slikt er svært kunnskapsløst. Det har alltid vært full anledning til å bruke gjerningssted som en viktig faktor i vurderingen av hvor streng straffen skal være. Det er ingenting nytt ved det.

Det er forunderlig å se hvordan enkelte snur debatten på hodet og fremstiller lovlydige borgere i Groruddalen som offer dersom vi skjerper straffene for de kriminelle. Sannheten er at dagens handlingslammelse gjør innbyggerne i Groruddalen til offer for de kriminelle. Det er de kriminelle som blir beskyttet mot straff.

Danmark innførte skjerpede straffesoner for en del år siden. Innbyggerne i disse områdene kunne fortelle oss at de hadde fått tryggheten tilbake da vi besøkte Mjølnerparken i København.

Ikke la oss vente til vi får like store problemer som andre land. La oss ta innbyggerne i sårbare boområder i forsvar med én gang, ved å gi et tydelig signal til de kriminelle som ønsker å utnytte ungdommen og ødelegge bomiljøet.