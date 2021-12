Kritisk syke koronapasienter fortjener behandling av høy kvalitet

Jon Henrik Laake Overlege dr. med, Oslo universitetssykehus

Nå nettopp

Hvilke pasienter mener Vogt skal ta til takke med en litt lavere standard enn det vi anestesileger og våre kolleger synes er holdbart? spør overlege Jon Henrik Laake.

Intensivkapasiteten utfordres. Det kan gi flere dødsfall.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Koronapasienter som ligger i norske intensivavdelinger, har akutt respirasjonssvikt. De får ikke puste. De fleste har utviklet det vi kaller akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Det er en tilstand med høy dødelighet, og som gir alvorlige senskader hos dem som overlever.

Gjennom pandemien har dødeligheten for pasienter med ARDS i Norge holdt seg på ca. 20 prosent. Det er et resultat som står seg godt internasjonalt, men vi snakker altså om en tilstand som er omtrent ti ganger så dødelig som et akutt hjerteinfarkt.

Fremragende forskning

Lege og postdoktor Henrik Vogt mener vi som arbeider med disse pasientene, må utvise større fleksibilitet for å sikre at bemanningen av våre intensivenheter ikke blir den avgjørende faktoren for at samfunnet stenger ned ved nye smittebølger.

«Når hele samfunnet er avhengig av denne intensivressursen, og så mye står på spill: Bør ikke da hva som kan regnes som «god nok» intensivhjelp i denne krisen, diskuteres grundig av flere aktører – også offentlig? Finnes det forskning?» spør Vogt.

Ja, la oss diskutere dette. Og ja, det finnes forskning. Selv om den politiske håndteringen har vært katastrofal under statsminister Boris Johnsons ledelse, har Storbritannia gitt oss fremragende forskning gjennom pandemien.

I tall fra det britiske intensivregisteret ser vi en påfallende samvariasjon mellom antall innlagte i britiske intensivenheter og dødeligheten til koronapasientene. Denne svinger fra 20 til 40 prosent gjennom pandemien.

Mangler faglige forutsetninger

I slike studier er det ikke mulig å si noe eksakt om årsaksforholdene, men vi vet at britene i perioder har vært nødt til å gi avkall på både bemanningsnormer og kompetansekrav, altså akkurat det Vogt etterspør.

Han viser til administrerende direktør i Helse sørøst, barnelegen Terje Rootwelt, som mener at «sykehusene har mer å gå på».

Med mindre pasientene dør, blir man heller ikke kvitt dem i en håndvending

Men med respekt å melde: Dette er noe hverken Vogt eller Rootwelt har faglige forutsetninger for å mene veldig mye om. Rootwelt har riktignok makt til å tvinge gjennom en mindre robust bemanning, men må også ta ansvar for konsekvensene.

Riktig kompetanse

Kritisk syke koronapasienter legges i narkose og kobles til en pustemaskin via en plastslange i luftrøret. Mange får legemidler som lammer all muskulatur, og noen blir behandlet med hjerte-lungemaskin. Ved teknisk eller menneskelig svikt kan livet brått ta slutt.

Gjennomsnittlig behandlingstid er 14 døgn. De fleste som er vitne til slik behandling, erkjenner derfor behovet for at pasientene overvåkes av personell med riktig kompetanse.

Dette er noe hverken Vogt eller Rootwelt har faglige forutsetninger for å mene veldig mye om

Med mindre pasientene dør, blir man heller ikke kvitt dem i en håndvending. Forestillinger om at helsevesenet kan takle et svært stort antall pasienter i en kort og avgrenset periode er derfor et rent fantasifoster.

Gjennomsnittsalderen til de kritisk syke koronapasientene er ca. 60 år, det er en overvekt av menn, omtrent halvparten er ikke etnisk norske og mange (men på ingen måte alle) er uvaksinerte.

I høst har vi tatt imot 10–20 kritisk syke gravide kvinner.

Hvem av disse er det Vogt mener skal ta til takke med en litt lavere standard enn det vi anestesileger og våre kolleger intensivsykepleierne synes er holdbart?