Vi lar ikke Oslos skolebygg forfalle

Inga Marte Thorkildsen Byråd for oppvekst og kunnskap (SV)

Victoria Marie Evensen Byråd for næring og eierskap (Ap)

Etterstad videregående skole skal rehabiliteres og utvides. Planene er fortsatt ikke gjennomført.

Mange skoler har behov for både utvidelse og rehabilitering.

Aftenposten hevder på lederplass 28. september at det er en «uholdbar situasjon for Oslos skoler» og at «forfallet og utsettelsene i Osloskolen ikke kan fortsette».

Dette er en generalisering av situasjonen som ikke kan stå uimotsagt.

Behov for oppgradering

Vi er de første til å innrømme at det er mange skoler som har behov for både utvidelse og rehabilitering de kommende årene. I noen tilfeller er det lange prosesser hvor det er formelle rammer som styrer premissene og fremdriften, men skolene brukes kontinuerlig. Det vil alltid gi seg utslag i behov for oppgradering.

Vi lar ikke Oslos skolebygg bevisst forfalle, snarere tvert imot.

Med rundt 200 skolebygg i Oslo er det noen bygg som i dag ikke har tilfredsstillende standard.

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Det er derfor vi har skolebehovsplaner der byrådet gir en oversikt over tilstanden på byggene, hvilke nye skoler Oslo som skal bygges, og hvilke som skal rehabiliteres de neste årene. Forslag til skolebehovsplan er ennå ikke politisk behandlet.

Den skal legges frem senere i høst, og vi jobber for å få en så rask fremdrift som mulig på alle prosjekter.

Et kontinuerlig arbeid

Det har skjedd et taktskifte i utbygging og rehabilitering av skolene i Oslo etter at vi overtok byrådsmakten i 2015. 14 helt nye skoler er åpnet. Mer enn 30 andre større byggeprosjekter er gjennomført.

25.000 elever har fått bedre luft å puste i, finere skolegårder å boltre seg i og godt planlagte læringsarealer å lære i de siste fem årene.

Bare til skolestart i år åpnet vi for eksempel nye Ruseløkka skole og Vestli skole, mens Nordstrand, Tveita, Østensjø, Holmlia og Kirkeveien er eksempler på skoler som er rehabilitert og utvidet.

Bygging og rehabilitering av skoler er et kontinuerlig arbeid, men må prioriteres i budsjettene. I vårt budsjettforslag for 2022 legger vi opp til å bruke 16 milliarder kroner på skoleinvesteringer de neste fire årene.

