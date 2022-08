Tiden er inne for å tenke nytt om norsk bistand

Arne Henning Eide Sjefforsker, Sintef

Elin Yli Dvergsdal Seniorrådgiver innen global helse, NTNU

Et utvalg Utenriksdepartementet (bildet) har nedsatt, hevder norsk bistand er spredt for tynt utover altfor mange land, skriver innleggsforfatterne.

Vårt råd er å se på hvilke temaer vi skal være best i.

Et utvalg Utenriksdepartementet (UD) har nedsatt, hevder norsk bistand er spredt for tynt utover altfor mange land. Man trenger ikke å være forsker for å se at globale kriser som pandemi og krig ikke respekterer landegrensene.

Nylig skrev Aftenposten om hvordan utvalget peker på at bistand innebærer «en betydelig risiko for feil og mangler, misligheter og svak måloppnåelse». Fra forskningen oppleves dette perspektivet som litt urovekkende.

Norsk bistand handler ikke om geografi

For det første: Det er ikke første gang dette kommer opp. Vi har sett denne type ekspertvurdering flere ganger tidligere.

For det andre: Spørsmålet om samling av norsk bistandsinnsats gir mening om det primært er administrasjon og kontroll av midler det er snakk om.

Vi applauderer kontroll over midlene, men vil gjerne understreke at norsk bistand ikke handler om geografi. Det handler i større grad om hva vi faktisk bidrar med til de trengende landene.

Må jobbe på mange fronter

Bistandspolitikk er ikke enkelt. Vi vet at «alt henger sammen med alt». Det vil si at norsk bistandspolitikk må jobbe på mange fronter, og det hviler et stort ansvar på en bistandsgigant som Norge.

I forskningsarbeidet vårt ser vi dessverre at en del av prioriteringene i dag reflekterer vår hjemlige politiske agenda. Den treffer ikke prioriteringene til fattige land.

Frem til nå har vi vært gode på å bygge kapasitet i mottagerlandene. Vi har helt strålende resultater der vi har «eksportert» en av våre egne fremste suksesser, nemlig gode utdanningsmuligheter. Det har vi gitt andre også. Men nå er tiden inne for å tenke nytt om norsk bistand!

Viktig med effektive digitale teknologier

Koronapandemien, krigen og klimaendringene har vist at verden kan samles og mobilisere en innsats raskt. I horisonten bygger det seg nå opp en energikrise som kan endre verden slik vi kjenner den.

De globale krisene illustrerer godt at utvikling og reduksjon av fattigdom ikke så lett kan løses bare på nasjonalt nivå. Det gjør det enda viktigere at vi bygger mer kompetanse og innfører effektive digitale teknologier i landene som trenger det mest.

Her spiller forskning for å utvikle ny teknologi en avgjørende rolle. Pr. i dag har ikke Norad og norsk bistandspolitikk innsett at den riktige teknologien kan gjøre at land rett og slett «hopper over» noen av utviklingsstegene.

Se på hvilke temaer vi skal være best i

Har Norge teknologi som kan gjøre en konkret forskjell? Ja, det finnes mange eksempler på det.

Et godt eksempel er selskapet Picterus. Selskapet har med god hjelp fra Innovasjon Norge og EU utviklet en app for å avdekke gulsott, en diagnose som i verste tilfelle kan føre til hjerneskade om den går ubehandlet. Målet for selskapet er å få appen inn på sykehus i utviklingsland.

Vårt råd er at neste ekspertutvalg ikke bare peker på spredningen av bistandsmidlene, men ser på hvilke temaer vi skal være best i.

Bistand virker, og det kler oss å være en liten bistandsgigant. Det kler oss enda mer at bistanden vår gir konkrete resultater.

