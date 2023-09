På tide med fakta om inkasso

På tide med fakta om inkasso

Finansbyråd i Oslo Einar Wilhelmsen (MDG) vil fase ut privat inkasso. Vis mer

La oss diskutere denne næringen med utgangspunkt i fakta, ikke mytene om den.

Publisert: 10.09.2023 23:00

Aftenposten/E24 har gjennom flere saker den siste tiden satt søkelyset på inkasso. Det er bra. Senest i en artikkel der finansbyråden i Oslo, Einar Wilhelmsen (MDG), forteller at Oslo kommune vil fase ut privat inkasso og oppfordrer alle andre kommuner til å gjøre det samme. Det er helt ok. Men begrunnelsen hans grenser til selvbedrag.

«(...) det er skammelig hvordan småbeløp kan bli svært store fordi inkassoselskapene skal tjene store penger på at noen ikke betalte regningene sine i tide», sier Wilhelmsen.

De 19 største selskapene som dekker om lag 90 prosent av markedet, hadde i 2022 en gjennomsnittlig resultatmargin på 8 prosent. Sammenlignet med annet næringsliv er ikke det spesielt høyt.

For småbeløp som Wilhelmsen henviser til, kan inkassoselskapet ta 35 kroner i gebyr. For større krav er det oppdragsgiver og lovverket som setter rammene.

Om Oslo kommune vil bruke et inkassoselskap, er det helt opp til kommunen som oppdragsgiver å stille krav om at inkassoselskapet skal være svært forsiktig med rettslige skritt. Det er ikke lettere å skylde en kommune penger fremfor et profesjonelt inkassoselskap.

Inkassonæringen har gjort masse feil opp igjennom. Men næringen er i endring. Etter at de største selskapene ble medlem i Finans Norge, har disse vedtatt en bransjenorm for utenrettslige gjeldsordninger. Dette for at selskapene skal gjøre sitt ytterste for å unngå bruk av namsmannen og rettsapparatet, der kostnadene for skyldner blir høye.

Selskapene har også inngått et samarbeid med Finansnæringens autoriseringsordning for å videreutvikle kompetansen til de ansatte, autorisere dem og gjøre dem enda bedre til å finne best mulige løsninger. Dette er en betydelig investering for næringen for å kunne hjelpe forbrukerne i en krevende livssituasjon. Om kommunenes egne pengeinnkrevere ønsker å være med på dette løftet, er de selvfølgelig hjertelig velkomne til å dele denne investeringen med oss.

Inkasso er komplisert, men nødvendig. Våre feil bør omtales, og vi må forsøke å bli bedre hver dag. Men la oss diskutere denne næringen med utgangspunkt i fakta, ikke mytene om den.