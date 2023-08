Se, en dinosaur!

Publisert: 31.08.2023 17:00

Fra barnehagen på Voldsløkka sees et flekkete bygg stige opp mellom grønne trær, busker, lekeapparater og benker. Ungene kaller bygget «Dinosauren», et spennende sted de en gang skal gå på skole.

Spaltist Kjetil Rolness og student Magnus Ravlo Stokke er for lengst voksne og påstår at Voldsløkka skole- og kulturstasjon er heslig. Vi beboere i området liker etter hvert de lett eksperimentelle formene. Ikke minst gleder vi oss over et eksepsjonelt godt skole- og kulturtilbud.

Nytt, gammelt og omgivelser må sees i sammenheng. Et nærbilde av fasaden er et manipulativt utsnitt. Det er plantet store busker og trær rundt hele skolen og på skolegården med lekeapparater, sittebenker og treningsapparater. Her kan de unge henge på fritiden. Lekende føtter har allerede stemt skolegården frem som vår nye sosiale møteplass. Skolen står også i stil med byens fineste skatehall på dette store, grønne området som tåler offentlige signalbygg.

Bygget er klimaeffektivt, har fantastiske undervisningslokaler, verksteder, dans og stor scene. Et sted hvor skole, idrett og kultur møtes i skjønn forening. At bygget fungerer for unge i fri utfoldelse, må gå foran synsinntrykket til tilfeldig forbipasserende. Og la oss være ærlige: Det store bygget ville blitt mer påtrengende om det var ensfarget i stedet for å ha spraglet solfangerpanel på ytterveggen.

Det burde vært lavere. Beboerne var for passive under planleggingen. Vi ville protestert hvis vi hadde blitt hørt på behørig demokratisk vis. Nå har vi lært.

Private utbyggere truer skolens omliggende tradisjonelle trehusbebyggelse. Matbutikker ønsker kjellerparkering og leiligheter i tre etasjer. Dagligvarer er et dårlig skjult påskudd for profitabel boligstrøksvandalisme.

Velforeningens egen arkitektplan for et gå- og sykkelbasert nærmiljøtilbud er derimot dimensjonert etter småhusplan og byggeskikk.

Et bevart boligstrøk tåler spenstige offentlige bygg på den isolerte Voldsløkka, en spennende områdekontrast for både fantasifulle barn og voksne.