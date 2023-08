Staten må ta ansvar for klimaberedskap

Å fjerne kommunenes egenandel vil gi nasjonen store besparelser. Det er både sunn fornuft og økonomisk ansvarlig, mener Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Rødt-lederen svarer på Aftenpostens lederartikkel.

Publisert: 31.08.2023 21:00

I en stram kommuneøkonomi vil nødvendige flom- og skredforebyggende tiltak fort bli nedprioritert eller gå på bekostning av velferdstilbudet til innbyggerne.

Aftenposten er ikke begeistret for Rødts forslag om midlertidig å fjerne kommunenes egenandel på flom- og skredsikringstiltakene som Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for.

I lederartikkelen 30. august påpeker avisen selv det rare med ordningen: Kommunens egenandel på tiltakene går tilbake til statskassen. Alternativet til statlig direktefinansiering er å øke de statlige overføringene til kommunene som er utsatt, slik at de har råd til å betale tilbake egenandelen på 20 prosent.

Aftenposten er redd for at kommunene bare skal kreve at staten «fikser biffen før jul» og ikke prioriterer hvilke tiltak som er viktigst. Rødt har større tiltro til lokaldemokratiet. Det finnes dessuten allerede en oversikt over hvilke tiltak som bør prioriteres. Den kan legges til grunn slik at det ikke blir førstemann til mølla, men faglige kriterier som styrer.

Mange merker nå konsekvensene av mange år med mangelfull klimapolitikk. Utslippene går knapt ned, og regningen går til folk i form av økende utgifter til kommunal vannhåndtering, kjellere fulle av vann og veier og jernbaner som gjøres ubrukelige av flom. Klimautslippene må ned, og Norge må rustes for de følgene av et endret klima vi allerede opplever.

Vi ser helt tydelig at dagens ordning gjør at kommunene ikke klarer å prioritere den klima- og flomberedskapen som burde vært gjennomført. For hver krone som investeres i overvannshåndtering, sparer vi 25 kroner i reparasjon av skader som ikke oppstår. Å fjerne kommunenes egenandel vil gi nasjonen store besparelser. Det er både sunn fornuft og økonomisk ansvarlig.